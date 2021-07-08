٣ أسباب لارتفاع سعر تيرا (LUNA) بنسبة ٢٠٪

تام شمس - الخميس 8 يوليو 2021 03:48 صباحاً - تستمر العملات البديلة في الارتفاع بينما يظل سعر بيتكوين (BTC) محاصرًا في النطاق السعري من ٣١٠٠٠ دولار إلى ٣٦٠٠٠ دولار. ويبدو أن النطاق المتوقع يساعد تيرا (LUNA)، وهو بروتوكول بلوكتشين متخصص في العملات المستقرة المربوطة بالعملات الورقية مثل يو إس دي (UST) لتشغيل نظام دفع عالمي مستقر للسعر.

مخطط زوج لونا مقابل تيثر ليوم واحد. المصدر: تريدينغ فيو

يشير التمرير السريع عبر موجز تويتر الخاص بالمشروع إلى أن الفريق الذي يقف وراء لونا كان مشغولًا لأن شهر يونيو كان مليئًا بترقيات البروتوكول بالإضافة إلى الشراكات والتكامل الجديد.

وتتضمن بعض التطورات الرئيسية لنظام تيرا البيئي إطلاق ميرور الإصدار ٢، وإضافة فرص توليد العائد لتيرا على ديفاين وإدراج لونا في بورصة كريبتو دوت كوم.

الدعم من تيرا لابز يوفر دفعة قوية

تلقت حركة السعر لتيرا دفعة يوم ٧ يوليو بعد تيرا لابز (TFL)، وهي الشركة التي تقف وراء تيرا بلوكتشين، التي التزمت باستخدام ٥٠ مليون تيرا إس دي تي (SDT) بقيمة حوالي ٧٠ مليون UST من صندوق احتياطي الاستقرار TFL لاستثمار احتياطي العائد لبروتوكول أنكور (ANC).

تم القيام بذلك من أجل توفير الوقت الكافي لتقديم المزيد من أنواع الضمانات والاستدامة الذاتية وتحسينات البروتوكول والتي من المقرر إصدارها في الأسابيع المقبلة كجزء من أنكور الإصدار ٢.

كما ستساعد هذه الخطوة أيضًا في الحفاظ على السعر المقدم للقائمين بتكديس UST على بروتوكول أنكور عند ٢٠٪.

الشراكات تسلط الضوء على الطلب على العملات المستقرة

مصدر آخر محتمل للزخم الصعودي الحالي جاء بعد أن أعلن الفريق عن شراكة كاملة مع بروتوكول هارموني (ONE) الذي سيمكن من ترحيل الخزانات الأرضية إلى نظام هارموني البيئي.

تسلط هذه الشراكة الضوء على الطلب المتزايد على العملات المستقرة الموثوقة والآمنة القادرة على العمل عبر شبكات بلوكتشين المتعددة للمساعدة في إجراء العمليات وتسهيل توسع النظام البيئي.

كوينتيليغراف ماركتس برو تشير إلى أن هناك شيئًا ما في الأفق

بدأت بيانات فورتكس™ من كوينتيليغراف ماركتس برو في اكتشاف توقعات صعودية للونا يوم ٣ يوليو، قبل الارتفاع الأخير في الأسعار.

تعتبر درجة فورتكس™، الحصرية لكوينتيليغراف، مقارنة حسابية لظروف السوق التاريخية والحالية المستمدة من مجموعة من نقاط البيانات بما في ذلك معنويات السوق وحجم التداول وحركات الأسعار الأخيرة ونشاط تويتر.

درجة فورتكس™ (باللون الأخضر) مقابل سعر LUNA. المصدر: كوينتيليغراف ماركتس برو

كما هو موضح في المخطط البياني أعلاه، بدأت نتيجة فورتكس™ للونا في الصعود إلى المنطقة الخضراء يوم ٣ يوليو وسجلت أعلى مستوى عند ٧٥ يوم ٤ يوليو، قبل حوالي ٣٥ ساعة من بدء سعرها في الارتفاع بنسبة ٣٦٪ خلال اليومين التاليين.

الاهتمام المتزايد بالاندماج مع نظام تيرا البيئي هو مثال حديث على الأهمية المتزايدة التي تلعبها العملات المستقرة في النظام الإيكولوجي الأوسع للعملات المشفرة، وهو اتجاه يستمر في النمو بقوة مع دخول مشاركين جدد إلى مجال العملات المشفرة.

تُعبّر وجهات النظر والآراء الواردة هنا عن رأي مؤلفها فحسب ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر موقع "كوينتيليغراف". تنطوي كل خطوة للاستثمار والتداول على المخاطر، وينبغي عليك إجراء أبحاثك الخاصة عند اتخاذ أي قرار.