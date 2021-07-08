مدير العمليات في روبنهود: لقد مكّننا المزيد من النساء من تداول العملات المشفرة

تام شمس - الخميس 8 يوليو 2021 03:48 صباحاً - تهدف كبيرة مسؤولي التشغيل لتطبيق تداول الأسهم والعملات المشفرة روبنهود إلى تحقيق نمو كبير في عدد العملاء من الإناث، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالاستثمار في العملات المشفرة.

ففي مقابلة مع بيزنس إنسايدر نُشرت يوم الأربعاء، قالت غريتشن هوارد، مديرة العمليات في روبنهود، إن عدد النساء اللائي يستخدمن تطبيق التداول قد تضاعف أكثر من ثلاثة أضعاف، وهو ما يمثل زيادة بنسبة ٣٦٩٪ على أساس سنوي. بالإضافة إلى ذلك، أفادت المنصة في مارس أن ٤٠٪ من عملائها النشطات يتداولون العملات الرقمية، بزيادة سبعة أضعاف عن عام ٢٠٢٠.

حيث قالت هوارد: "بالنسبة لي، يبدو الأمر رائعًا، لقد مكننا هؤلاء النساء من تداول العملات المشفرة". "[العملات المشفرة] جديدة جدًا، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يدخلون في الاستثمار لأول مرة. وهي أيضًا مقولبة على أنها مجال يسيطر عليه الذكور".

تعمل مديرة العمليات، التي قالت إنها تمتلك بعض التوكنات نفسها، مع روبنهود منذ أوائل عام ٢٠١٩، بعد أن تركت منصبًا كشريك في شركة رأس المال الاستثماري كابيتال جي. وقد صرحت في وقتٍ سابق من هذا العام إنها تريد أن ترى "زيادة كبيرة في عدد المستثمرات على المنصة."

ووفقًا لروبنهود، كان ما يقرب من ٣٠٪ من عملائها النشطين من النساء اعتبارًا من أوائل عام ٢٠٢١. اعتبارًا من يونيو، يضم تطبيق التداول حاليًا أكثر من ٣٠ مليون عميل، ١٨ مليون منهم لديهم حسابات ممولة.

وقد أشارت بيانات من استطلاع جيميني نُشر في أبريل إلى أن عدد النساء المهتمات بالاستثمار في العملات المشفرة لأول مرة يفوق عدد الرجال، لكن تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي أشار إلى أنهن غير ممثلات بشكلٍ كافٍ فيما يتعلق بعملهن في مجال العملات المشفرة وبلوكتشين. ألمحت بي دي سي كونسلتينغ، وهي شركة بلوكتشين مقرها الولايات المتحدة، إلى أن تضمين المزيد من النساء كمتحدثات في مؤتمرات العملات المشفرة بالإضافة إلى زيادة تمثيلهن في وسائل الإعلام يمكن أن يؤدي إلى المشاركة في المجال.