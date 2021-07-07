شيدن تحصل على ثالث سلسلة باراتشين في كوساما

تام شمس - الأربعاء 7 يوليو 2021 12:48 مساءً - فاز شيدن، وهو المشروع الشقيق لمركز التطبيقات اللامركزية الرائد في شبكة بولكادوت-الأصلية من الطبقة-٢، أستار نتورك (المعروفة سابقًا بشبكة بلازم نتورك)، بالمزاد الثالث للباراتشين لشبكة كوساما التجريبية التابعة لبولكادوت.

وقد حصل شيدن على الفتحة بإجمالي ١٣٧٠٢٠ توكن KSM - بقيمة تقارب ٢٩ مليون دولار بالأسعار الحالية.

شيدن عبارة عن منصة عقد ذكية للتطبيقات اللامركزية التي تستند إلى كوساما، وتقدم دعمًا متعدد السلاسل لآلة إيثريوم الافتراضية والعقود القائمة على ويب أسيمبلي. يخطط المشروع أيضًا لتقديم تقنية الطبقة الثانية بما في ذلك مشروعي بلازم وأوبتيميستيك على كوساما.

تسمح مزادات باراتشين للمشاريع بالتنافس على واحد من ١٠٠ باراتشين من كوساما، والتي تشبه السلسلة الجانبية المُقسمة التي تتفاعل مع "سلسلة الترحيل" الرئيسية للشبكة لتقديم تنفيذ متخصص ومعالجة المعاملات.

تُجرى المزادات عبر قرض جماعي، حيث يوافق متابعو المشاريع على قفل KSM تجاه عرض سلسلة باراتشين الخاصة بهم مقابل توكنات الحوكمة.

ذهبت شبكة باراتشين كوساما حتى الآن إلى شبكات الكناري للمشاريع الكبرى القائمة على بولكادوت، مع فوز كارورا من أمالا نتورك بالمركز الأول يوم ٢٢ يونيو مع أكثر من ٥٠٠٠٠٠ KSM مربوطة - ثم بلغت قيمتها حوالي ٩٠ مليون دولار. فاز مونريفر بالمرتبة الثانية في الأسبوع التالي مع ما يقرب من ٢٠٦٠٠٠ توكن KSM.

ومن المتوقع أن يتم التنافس عن كثب على مزاد الباراتشين القادم، حيث تم فصل شبكة خالا نتورك وبيفروست مؤخرًا بأقل من ٣٠٠٠ KSM.