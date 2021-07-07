بلوك فاي تبدأ في شحن بطاقات ائتمان مكافآت بيتكوين المدعومة من فيزا

تام شمس - الأربعاء 7 يوليو 2021 11:49 صباحاً - أطلقت شركة بلوك فاي لقروض ومدخرات العملات المشفرة ومقرها نيويورك بطاقة ائتمان مكافآت بيتكوين (BTC) اليوم. والبطاقة متاحة لتحديد العملاء المعتمدين في قائمة الانتظار بالولايات المتحدة.

تم الإعلان عن البطاقة، والتي سميت رسميًا ببطاقة ائتمان بلوك فاي ريواردز فيزا سيغنيتشر، لأول مرة في نهاية العام الماضي من قبل فيزا وبلوك فاي. وهي متاحة للاستخدام في أي مكان يتم فيه قبول فيزا، حيث تتيح البطاقة لمتلقيها كسب ١,٥٪ مرة أخرى في بيتكوين بدلًا من أميال الطيران أو مكافآت استرداد النقود الأخرى. وسيتم تحويل مكافآت بيتكوين المكتسبة إلى حساب فائدة بلوك فاي لحاملي البطاقات.

كانت التقارير الأولية تقول إن البطاقة سيكون لها رسم سنوي قدره ٢٠٠ دولار. لكن بلوك فاي اتخذت منعطفًا بشأن هذا القرار في مايو، وأطلقت البطاقة بدون رسوم سنوية. حاملو البطاقات مؤهلون لكسب ٢٪ بعملة بيتكوين على المصاريف السنوية التي تتجاوز ٥٠٠٠٠ دولار. على سبيل المثال، إذا أنفق العميل ٦٠ ألف دولار في غضون عام، فسيحصل على ٢٪ من إنفاق ١٠ آلاف دولار في بيتكوين.

تقدم بطاقة ائتمان بلوك فاي أيضًا امتيازات مألوفة لنظام العملات المشفرة، مثل مكافآت التداول وبرنامج الإحالة. تم إصدار البطاقة من قبل إيفولف بنك آند ترست.

وقد أشار تيري أنجيلوس، نائب الرئيس الأول والرئيس العالمي للتكنولوجيا المالية في فيزا، إلى أن برامج مكافآت العملات المشفرة هي طريقة مقنعة للترحيب بالمستخدمين في اقتصاد العملات المشفرة، وتتحمس فيزا لرؤية المزيد من الأمثلة عليها.