عاجل: باينانس تعلّق التحويلات المصرفية باليورو وسط التضييق التنظيمي

تام شمس - الأربعاء 7 يوليو 2021 02:46 صباحاً - أجبرت القيود التنظيمية التي تواجه باينانس بورصة العملات المشفرة الشهيرة على إيقاف التحويلات المصرفية المقومة باليورو مؤقتًا، وفقًا لرسالة بريد إلكتروني تم إرسالها إلى عملائها يوم الثلاثاء.

وعلى وجه التحديد، تم تعليق عمليات الإيداع باليورو عبر منطقة المدفوعات الأوروبية الموحدة، أو SEPA، إلى أجلٍ غير مسمى بسبب ظروف خارجة عن سيطرة البورصة، حسبما قالت باينانس في البريد الإلكتروني:

"نظرًا لأحداث خارجة عن إرادتنا، فإننا نعلق عمليات الإيداع باليورو مؤقتًا عبر التحويلات البنكية بمنطقة المدفوعات الأوروبية الموحدة من الساعة ٨ صباحًا بالتوقيت العالمي المنسق يوم ٧ يوليو ٢٠٢١."

وعلى الرغم من أن باينانس لم تحدد سبب إيقاف عمليات التحويل بمنطقة المدفوعات الأوروبية الموحدة مؤقتًا، إلا أن القرار ينبع على الأرجح من هجوم الإجراءات التنظيمية المتخذة ضد الشركة.

