من التعدين إلى البرمجيات: حملة الصين التنظيمية على العملات المشفرة تستمر

تام شمس - الأربعاء 7 يوليو 2021 02:46 صباحاً - أغلق المنظمون الماليون في الصين شركة برمجيات مقرها بكين يشتبهون في أنها تقدم خدمات لمتداولي العملات المشفرة.

ففي بيان مشترك صدر يوم الثلاثاء، أصدر مكتب الرقابة المالية والإدارة في بكين وإدارة إدارة الأعمال في بنك الصين الشعبي تحذيرًا لجميع المؤسسات المالية ومقدمي خدمات الدفع بعدم تقديم أي خدمات متعلقة بالعملات المشفرة للعملاء. وهذا يشمل الشركات التي لا تعلن أو توفر مساحات مكتبية لأي "أنشطة تجارية افتراضية متعلقة بالعملات".

وكجزء من حملة تنظيمية، أعلنت المجموعتان أنهما أمرتا بإغلاق شركة بكين تونغداو للتطوير الثقافي، وهي شركة يُزعم أنها قدمت خدمات برمجية لمعاملات العملات المشفرة. وقد أفاد المنظمون أنهم أوقفوا الموقع الإلكتروني للشركة.

تشير سجلات التسجيل المحلية إلى أن الشركة كانت تعمل منذ أبريل ٢٠١٦. ووفقًا للصحفي الصيني كولين وو، اعتادت شركة بكين تونغداو على المشاركة في صناعة الترفيه، بعملة افتراضية خاصة بها ماو لي كوين، أو "عملة القط".

حث المنظمون الأشخاص على "الإبلاغ الفوري عن النصائح حول انتهاكات القوانين واللوائح المتعلقة بمعاملات العملة الافتراضية" وحذروا من التورط في الأعمال التجارية المتعلقة بالعملات المشفرة:

حيث قال المنظمان: "لا تشاركوا في أنشطة تداول العملات الافتراضية، ولا تتبعوا سلوك المضاربة الافتراضي المتعلق بالعملات بشكل أعمى، واحذروا من الإضرار بالممتلكات والحقوق الشخصية". "يجب الاعتزاز بالحسابات المصرفية الشخصية وعدم استخدامها لسحب أو تمويل حسابات العملة الافتراضية [...] لمنع الاستخدام غير القانوني وخرق المعلومات الشخصية."

قد يشير الإغلاق إلى أن المنظمين في الصين لا يقصرون أنفسهم على مراقبة شركات التعدين والمؤسسات المالية فقط لمشاركتهم في مجال العملات المشفرة.