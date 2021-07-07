كاردانو ودوجكوين تتفوقان على بيتكوين كأكثر العملات المشفرة شيوعًا لمستخدمي إيتورو في الولايات المتحدة

تام شمس - الأربعاء 7 يوليو 2021 12:52 صباحاً - يتعامل المستخدمون الأمريكيون لمنصة إيتورو للتداول الشهيرة مع العملات البديلة بقناعة متزايدة، حيث أصبحت أصول مثل كاردانو ودوجكوين (DOGE) أكثر شهرة من أصول بيتكوين (BTC).

وقد أظهر بحث جديد تمت مشاركته مع كوينتيليغراف أن كاردانو هي العملة المشفرة الأكثر شيوعًا التي يحتفظ بها مستخدمو إيتورو في الولايات المتحدة، مرتفعةً من المركز الثالث في الربع الثاني من عام ٢٠٢٠. بعد عدم احتلالها لأي مرتبة في التصنيف على الإطلاق منذ عام، أصبحت دوجكوين الآن ثاني أكثر العملات المشفرة المحتفظ بها بين المستثمرين المقيمين في الولايات المتحدة.

ومن بين المراكز الخمسة الأولى جاءت ترون وإيثريوم (ETH) وبيتكوين، والتي شهدت انخفاض تصنيف الاحتفاظ بالعملة من المركز الأول قبل عام.

على الرغم من تجربة واحدة من أكبر تصحيحات السوق على الإطلاق، وبالتأكيد الأكبر من حيث القيمة بالدولار، تظل العملات المشفرة مفضلة بين المستثمرين الأفراد. وقد أظهر البحث الذي قدمته إيتورو أن المستثمرين الأفراد واثقون من قدرة فئة الأصول الجديدة على المضي قدمًا.

تشمل العملات المشفرة الأخرى الشائعة للمستثمرين الأمريكيين ستيلر لومن (XLM) وأيوتا وإيثريوم كلاسيك (ETC).

تصنيف كاردانو العالي ليس مفاجئًا، نظرًا للمجتمع الهائل الذي طوره المؤسس تشارلز هوسكينسون على مر السنين. فحسبما أفاد كوينتيليغراف مؤخرًا، فإن كاردانو هي العملة المشفرة الأكبر من حيث القيمة الثابتة التي تزيد قليلًا عن ٣٢,٦ مليار دولار.

في هذه الأثناء، انطلقت دوجكوين إلى التيار الرئيسي هذا العام بفضل حشد مذهل خلال شهر مايو. وفي مرحلةٍ ما خلال الارتفاع، تجاوزت دوجكوين حتى بيتكوين من حيث حجم التغريدات، وهو مؤشر جيد على اهتمام الأفراد.