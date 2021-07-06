٣ أسباب وراء ارتفاع إنزايم فاينانس (MLN) بنسبة ٩٢٪ خلال أسبوع

تام شمس - الثلاثاء 6 يوليو 2021 02:44 صباحاً - برز التمويل اللامركزي (DeFi) كواحد من أكثر التطبيقات الواعدة في العالم الحقيقي لتكنولوجيا بلوكتشين، وهو قادر على إعادة تشكيل وجه الأسواق المالية العالمية وتحويل الطريقة التي يدير بها الشخص العادي أمواله.

أحد المشاريع التي تركز على التمويل اللامركزي والتي حظيت بالاهتمام خلال الأسبوع الماضي حيث يفتح العالم السائد نفسه ببطء لإمكانيات التمويل اللامركزي هو إنزايم فاينانس (MLN)، وهو بروتوكول يركز على إدارة الأصول على السلسلة التي تتيح للمستخدمين "بناء الخزائن وتوسيع نطاقها" بناء على استراتيجيات الاستثمار التي يختارونها "، بحسب الموقع الإلكتروني للمشاريع.

تُظهر البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو أنه منذ وصوله إلى مستوى منخفض بلغ ٦٥ دولارًا يوم ٣٠ يونيو، ارتفع سعر MLN بنسبة ٩٢٪ إلى أعلى مستوى خلال اليوم عند ١٢٥ دولارًا يوم ٥ يونيو.

مخطط زوج MLN مقابل تيثر على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

ثلاثة أسباب لارتفاع سعر MLN في يوليو تشمل العديد من عمليات الإدراج في البورصات الجديدة التي ساعدت على زيادة السيولة الرمزية ووصول المتداولين، وشراكة جديدة مع واي إيرن.فاينانس، وزيادة في مقدار القيمة المقفلة على البروتوكول.

حجم التداول يرتفع بعد عمليات الإدراج الجديدة على البورصات

لطالما كانت عمليات الإدراج في البورصات مصدرًا للقفزات المفاجئة في الأسعار وحجم التداول، خاصةً خلال أسواق التداول الجانبية مثل النظام البيئي للعملات المشفرة التي تشهدها حاليًا.

ظل هذا الاتجاه صحيحًا بالنسبة إلى إنزايم يوم ٥ يوليو، حيث أدى الإعلان عن بدء تداول توكن MLN على باينانس، وهي بورصة العملات الرقمية الأكثر نشاطًا من حيث الحجم، إلى ارتفاع سعر MLN بنسبة ٥٥٪ إلى ١٢٥ دولارًا. كما ارتفع حجم التداول على مدار ٢٤ ساعة بأكثر من ٢٠٠٠٪ إلى ١٤٨ مليون دولار.

تم تعزيز إدراج إنزايم على باينانس من خلال إضافة التوكن إلى بورصة العملة المشفرة Gate.io، حيث تأتي كلتا عمليتي الإدراج بعد شهر تقريبًا من بدء المشروع في التداول على كوين بيز، وهي أكبر بورصة للعملات المشفرة في الولايات المتحدة.

شراكة التمويل اللامركزي تجذب الانتباه

كان المصدر الثاني لارتفاع الزخم الذي شهده إنزايم هو إعلان ٥ يوليو عن تعاون بين إنزايم وواي إيرن.فاينانس.

من خلال هذه الشراكة، أصبحت خزائن واي إيرن متاحة الآن على بروتوكول إنزايم، والذي يسمح لمديري المحافظ على تطبيق إنزايم باستخدام استراتيجيات توليد العائدات المتاحة على واي إيرن كجزء من استراتيجيتهم الاستثمارية الشاملة.

سرعان ما أصبحت واي إيرن.فاينانس واحدة من أكثر منصات التمويل اللامركزي توسعًا وتكاملًا في مساحة التمويل اللامركزي، ويعد تكامل إنزايم خطوة أخرى في هذا الاتجاه.

القيمة المقفلة تتضاعف في البروتوكول

يمكن العثور على المصدر الثالث للزخم لإنزايم فاينانس بالنظر إلى إجمالي القيمة المقفلة (TVL) للمشروع، والتي تضاعفت في يونيو من ٤٠ مليون دولار إلى ١١٠ ملايين دولار، وفقًا لبيانات من ديفاي بالس.

إجمالي القيمة المقفلة في إنزايم فاينانس. المصدر: ديفاي بالس

يمكن إرجاع مصدر الارتفاع المفاجئ في إجمالي القيمة المقفلة إلى التعاون بين إنزايم فاينانس وأنسلاشد فاينانس، التي استثمرت ٤٠٠٠ إيثريوم (ETH) في استراتيجيات العائد على إنزايم من أجل "دعم قاعدة رأس مالها للتأمين".

في غضون ذلك، أظهر قطاع التمويل اللامركزي بعض المرونة خلال الانكماش على مستوى السوق في الأشهر القليلة الماضية وبدأ في إظهار بوادر الحياة مع دخول السوق في يوليو.

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