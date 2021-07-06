باينانس تشعر بخيبة الأمل نتيجة "الإجراء الأحادي" من بنك باركليز لمنع مدفوعات العملاء

تام شمس - الثلاثاء 6 يوليو 2021 12:50 صباحاً -

قوبل قرار باركليز بوقف تسهيل مدفوعات العملاء البريطانيين إلى باينانس بالانتقادات من قبل بورصة العملات المشفرة بعد أن قال متحدث باسم البورصة لكوينتيليغراف إن البنك تصرف "بفهم غير دقيق للأحداث".

حيث قال المتحدث: "نحن نشعر بخيبة أمل لأن باركليز يبدو أنه اتخذ إجراءً من جانب واحد بناءً على ما يبدو أنه فهم غير دقيق للأحداث"، في إشارة إلى مرسوم صدر مؤخرًا عن هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة، أو FCA، يمنع باينانس ماركتس ليميتد من العمل في البلاد.

وقد أوضح المتحدث باسم هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة: "يتعلق إشعار الهيئة بـ [باينانس ماركتس ليميتد]، وهي شركة تأسست في المملكة المتحدة ومنظمة من قبل هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة"، مضيفًا أن BML هي كيان قانوني منفصل لا يقدم أي منتجات أو خدمات من خلال موقع باينانس.

وأضاف المتحدث باسم الهيئة أن إشعار هيئة السلوك المالي ليس له أي تأثير على ودائع المستخدمين على موقع باينانس الرئيسي، مضيفًا: "لقد أخذنا دائمًا أمان أموال مستخدمينا على محمل الجد".

قالت باينانس إنها ترحب بالحوار المفتوح مع باركليز لمناقشة الأمر بشكل أكبر:

"نحن نأخذ التزامات الامتثال الخاصة بنا على محمل الجد، ونحن ملتزمون بالعمل بشكل تعاوني مع المنظمين لتشكيل السياسات التي تحمي المستهلكين وتشجع الابتكار وتدفع صناعتنا إلى الأمام."

وقعت باينانس في مرمى النيران التنظيمية مؤخرًا، مع اتخاذ العديد من السلطات القضائية حول العالم تدابير أكثر صرامة للحد من عمليات البورصة. فعلى مدار الأسبوعين الماضيين، حذر المنظمون الماليون في اليابان والمملكة المتحدة المستخدمين من الوضع التنظيمي لباينانس في بلدانهم. وفي الوقت نفسه، أعلنت باينانس أنها لن تعمل في مقاطعة أونتاريو الكندية بعد أن نفذ المنظمون هناك لوائح أكثر صرامة تستهدف بورصات العملات المشفرة.