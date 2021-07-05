كيفية تعدين ETH الإيثريوم Ethereum في سنة 2021

عملة Ethereum المشفرة هي أحد الأصول الرقمية لبلوكشين الإيثريوم ، التي أنشأها المبرمج Vitalik Buterin. تحتل العملة المشفرة الإفتراضية ETH المرتبة الثانية من حيث الرسملة والقيمة بعد عملة البيتكوين BTC و سعرها دائما في ارتفاع و تقلب شديد و تعد من بين العملات الأكثر محققة للأرباح في قائمة أفضل العملات المشفرة.

إيثريوم ليست أقل شهرة من حيث الشعبية ، وفي عدد من البلدان ، على سبيل المثال ، في الصين ، تتفوق على شقيقها الأكبر بيتكوين. و هذا ليس مستغربا لأنه من خلال شبكة Ethereum ، يمكن تنفيذ المعاملات بشكل أسرع ، وإبرام العقود الذكية و خلق مشاريع جديدة مبنية على بلوكشين الإثريوم. عملة إيثر ETH ، على عكس البيتكوين ، لا تزال متاحة للتعدين على وحدات معالجة الرسومات. ومع ذلك ، فقد ظهرت أجهزة أسيك ASICs عالية الأداء تسهل عملية تعدين عملة ETH.

قبل أن نبدأ في شرح كيفية تعدين الإيثريوم Ethereum، لنعرف ما هو Ethereum؟

الإيثيريوم Ethereum هو بروتوكول بلوكشين جماعي ، مفتوح المصدر يتميز بتطبيق العقود الذكية. وهذا يسمح ببناء تطبيقات لامركزية dApps أخرى متأسسة علی بلوكشين الاثريوم . الايثر ETH/الايثريوم هي العملة الرقمية المشفرة التي يتم إنشاؤها بواسطة التحقق من المعاملات وإنشاء كتل جديدة . تم اقتراح الايثريوم وتأسيسها من قبل Vitalik Buterin في عام 2013 . وهناك أيضًا العديد من المؤسسين الآخرين بما في ذلك Dr. Gavin Woods و Joseph Lubin و Charles Hoskinson و Anthony Diiorio .

تستخدم آلة إثيريوم الافتراضية (EVM) ، اللامركزية ، شبكة دولية من العقد العامة لتنفيذ البرامج النصية . تعتبر الايثريوم ثاني أكبر عملة رقمية مشفرة من حيث القيمة في السوق بعد البيتكوين Bitcoin. إنها واحدة من العملات الرقمية المشفرة القليلة التي لا تزال تستخدم آلية اثبات العمل (PoW) و مع ذلك فهي تنتقل بسلاسة الى آلية اثبات الحصة (PoS) في المستقل.

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كيفية تعدين ETH الإيثريوم Ethereum

يبلغ حجم التداول اليومي للعملة المشفرة Ethereum ما يقرب من 10 ملايير دولار، والعدد الإجمالي للعملات البديلة يقدر بالألاف . يعد تعدين الإيثيريوم قطاعًا كاملاً من صناعة العملات الرقمية التي تعد مصدرا لدخل العديد من الأشخاص.

عدد عملات Ethereum غير محدود ، تم اتخاذ هذه الخطوة من قبل المطورين لضمان استقرار منصة التشفير. إذا توقفت عملية تعدين عملة ETH ، فسترتفع قيمتها بمرور الوقت وسيصبح استخدام خدمات النظام الأساسي غير مربح. لذلك ، سيظل تعدين الإيثيريوم مطلوبًا لفترة طويلة.

إذا كنت تفكر في تعدين عملة الايثريوم ، يجب أن تفكر أولاً في ما إذا كنت ستعدن بشكل فردي ام انك ستتجه للتعدين الجماعي Pool أو التعدين السحابي . ترتبط عمليات الجماعي برسوم اكثر و مشاركة الحصة مع المجتمع المعدن ، لكن يمكنك أن ترى ارباحا أسرع مقارنة بالتعدين الفردي. في هذه المرحلة ، فإن الطريقة الأكثر ربحية وفعالية لتعدين عملة الايثريوم هي التعدين السحابي او التعدين في Pool . دعنا نتعرف علی عناصر و خطوات كيفية تعدين ETH الإيثريوم Ethereum حتى تحصل على فهم كامل للتكنولوجيا الأساسية وكيفية عملها.

إن كنت ستبدأ بتعدين الإثريوم لابد أن تأخد في اعتبارك أنه بعد التبديل إلى بلوكشبن Ethereum 2.0 المحدثة ، سيتم تعدين رموز Ethereum باستخدام عملية Staking. بالطبع ، هذا لا يعني أن تعدين ETH عبر الأجهزة سيتوقف على الفور. لفترة طويلة من الآن ، ستوجد شبكتا Ethereum 1.0 و Ethereum 2.0 بالتوازي مع بعضها البعض. سيتمكن كل مستخدم من تبادل العملات المشفرة المستخرجة في شبكة Ethereum 1.0 مقابل الرموز المميزة للنظام المحدث غير أن التحويل العكسي غير ممكن. لذلك لا يزال تعدين الإيثيريوم التقليدي ذا صلة. في المستقبل ، سيتم دمج كل من البلوكشين وسيتم إيقاف دعم خوارزمية إثبات العمل تمامًا.

اقرأ هذا الموضوع لتفهم أكثر : كيف المشاركة في Staking ل ETH 2.0 عبر منصة بايننس Binance Staking

ما تحتاجه لتعدين ETH

قبل أربع سنوات ، كان تعدين Ethereum عبر وحدات CPU ممكنًا ، والآن هذه الطريقة ليست فعالة من حيث التكلفة بسبب التعقيد الكبير للحسابات. لفترة طويلة ، كان تعدين الإيثريوم من اختصاص مزارع GPU ، ولكن في عام 2018 أنشأ المهندسون الصينيون ASICs لتعدين ETH والآن يتم بيعهم و متاحين للشراء عبر الإنترنت.

لا يزال تعدين Ethereum باستخدام بطاقات الفيديو GPU مناسبًا. بالطبع ليست كل أنواع بطاقات الرسومات GPU يمكن أن تعدن بها. لأن التعدين ، يتطلب الكثير من قوة المعالجة والحجم ، ويتطلب نوع خاص و قوي من بطاقات الفيديو التي تفوق سعتها من حيث ذاكرة الفيديو 4GB، و مع ذلك العائد على التعدين ROM لن يكون محدد حسب تقبلات سعر الاثريوم و صعوبة التعدين.

مزارع تعدين Ethereum كانت مكوناتها من AMD. لكن بعد أن جاءت طرازات Nvidia المتطورة التي تبدأ من 1660 وما فوق أظهرت إنتاجية عالية جدًا. بالإضافة إلى ذلك ، لن توجد أية مشكلات في تقسيم ملف DAG ، لذا فإن محولات الرسومات من Nvidia ، بسعة ذاكرة 6 جيجابايت أو أكثر ، ستقوم بتعدين Ethereum حتى الانتقال الكامل إلى نظام PoS. ما لم يتم ، بالطبع ، استبدال منصات GPU بالكامل بأجهزة ASIC.

أجهزة تعدين ETH الإيثريوم Ethereum

لم يعد مربحاً التعدين باستخدام وحدات المعالجة المركزية (CPU) ، واصبحت (GPU) هي الطريقة الأساسية لتعدين الايثريوم وهي واحدة من أكثر العملات ربحية بسبب اسعارها. أدت الزيادة في تعدين الايثريوم إلى عدم توفر العديد من وحدات معالجة الرسومات (GPU) للألعاب و قد تسببت في زيادة كبيرة لسعرها في السوق عالميا.

يتم تخزين Ethash DAG في VRAM الخاصة ب GPU ، لذلك يحتاج تحميل DAG إلى ما يكفي من المساحة . ستحتاج أيضًا إلى بطاقة رسومات تحتوي على ما لا يقل عن 4 غيغابايت و اكثر من VRAM من اجل تعدين الايثريوم . أي شيء أقل غير كاف ولن يتمكنك من حل تعدين الايثريوم.

أفضل كروت الشاشة لتعدين ETH

تعتمد سرعة التجزئة على رفع تردد تشغيل وحدة معالجة الرسومات. يمكن استبدال توقيتات الذاكرة على بطاقات الفيديو الحمراء ، مما سيزيد بشكل كبير من إنتاجية تعدين الإيثريوم. تعمل أفضل بطاقات تعدين الإثريوم مع Overclocked و Bios flashed بنسبة 40% أسرع من إعدادات المصنع.

حتى وقت قريب ، كانت نماذج AMD Radeon Rx 470/480/570/580/590 تعتبر أفضل البطاقات لتعدين Ethereum. يتم إنتاج إصدارات التعدين من طراز 570 مع توقيتات ونظام تبريد محسّن.

ومع ذلك ، إذا خفضت الشركة المصنعة سعر محولات رسومات Navi الجديدة ، فستفقد النماذج القديمة أهميتها. بطاقة الفيديو AMD Radeon VII الموجودة على برامج المصنع الثابتة تزيد سرعة تشغيلها إلى 78.00 Mh / s ، و Radeon RX 5700 XT حتى 60.00 Mh / s (على BIOS معدل) ، ولا يمكن لبطاقات Rx 470/480/570/580 إنتاج أكثر من 32.00 Mh / s …

عند مقارنة بطاقات الفيديو للتعدين في عام 2021 ، يجب أن تأخذ في الاعتبار ليس فقط معدل التجزئة ، ولكن أيضًا استهلاك الطاقة وسعر الجهاز واحتمال الفشل. يعد إنشاء كتل Ethereum جديدة عملية تشفير تستهلك الكثير من الطاقة ويمكن أن تلحق الضرر ببطاقة الرسومات. في هذا الصدد ، تعد وحدات معالجة الرسومات AMD Radeon أكثر تفضيلًا. ولكن إذا كنت تقوم ببناء مزعة تعدين جديدة ، فقم بشراء بطاقات الفيديو 8GB فما فوق في VRAM.

تتطلب إعادة برمجة BIOS مستوى معينًا من التدريب الفني. ستكون نتيجة التجربة غير الناجحة انهيار وحدة معالجة الرسومات. ومع ذلك ، تسمح لك أحدث إصدارات برامج التعدين بتحقيق أقصى معدل تجزئة دون أن تتأدى بطاقات الفيديو.

ما الذي تحتاجه لتعدين الاثريوم ETH

المطلوب لبدء تعدين عملة الإيثر Ethereum.

مطلوب جهاز كمبيوتر بإصدار نظام تشغيل Windows لا يقل عن السابع. سيحميك النظام المحدث من إمكانية تغيير المتطلبات في المستقبل ، حيث ستكون هناك حاجة لنقل جميع البرامج إلى Windows الجديد.

لتشغيل بطاقة الفيديو بكفاءة أكبر ، يجب عليك استخدام محول فيديو بسعة ذاكرة لا تقل عن 4 جيجابايت.

قم بتثبيت أحدث إصدار من برامج التشغيل. سيضمن ذلك أقصى سرعة للتعدين.

إذا سمحت لك اللوحة الأم Motherboard بوضع عدة بطاقات فيديو إضافية ، فسيؤدي ذلك إلى تبسيط مهمتك بشكل كبير وزيادة الأرباح.

إعداد التعدين

هناك الكثير من المعلومات حول كيفية تعدين Ethereum على المواقع والشبكات الاجتماعية. تحتاج إلى تجميع مزرعة تعدين بشكل صحيح و ذلك عبر جمع المكونات الأساسية مع بعض. لتعدين ETH على وحدة معالجة الرسومات ، يوصى بتثبيت 4 أجهزة GPU على الأقل.

البرمجيات المستخدمة في تعدين الايثريوم

البرامج المستخدمة لتعدين الايثريوم لا تقل أهمية عن الأجهزة المخصصة لذلك . و كل برنامج مخصص لجهاز معين . أنت ترغب في الحصول على أقصى استفادة من أجهزتك ، لذلك فإن استخدام برنامج التعدين الصحيح وتحسين وحدة معالجة الرسومات أو وحدة المعالجة المركزية يعد أمراً أساسياً لجني أرباح التعدين .

ستحتاج إلى برنامج لمراقبة درجة الحرارة لرفع أداء وحدة معالجة الرسومات (GPU) ، وتقليل استخدام الطاقة بشكل عام. يستخدم العديد من المعدنون MSI Afterburner لرفع تردد التشغيل و GPU-Z للتحكم في درجة الحرارة .

برنامج تعدين Claymore Dual Miner هو الأكثر استخداما و يتميز بجودة عالية . إنه أقوى وأحسن برنامج للتعدين . بمساعدة هذا البرنامج يمكنك أيضا استخراج عملتين رقميتين دفعة واحدة و زيادة دخلك، و الأكثر تطورا هو برنامح PhoenixMiner الذي يمكن من خلاله تكوين برنامج التعدين الخاص بأجهزتك.

ستحتاج أيضًا إلى التأكد من امتلاك محفطة ETH من أجل التوصل بمكافآت الكثل الخاصة بك. إذا كنت لا تنوي الاحتفاظ بكميات كبيرة من العملات ، فإن محفظة الويب مناسبة لك. تذكر عدم مشاركة مفتاحك الخاص مطلقًا ، ومن الأفضل تنزيل ملف Keystore / JSON او استخدم MetaMask.

إذا كنت تنوي الاحتفاظ بكميات كبيرة من ETH ، فإن أفضل طريقة وأكثرها أمانًا الاحتفاظ بعملاتك الرقمية في محفظة خاصة ، لذا سيكون خيار Ledger Nano S أو Trezor الأفضل بالنسبة لك.

تعرف على العديد من أفضل محافظ العملات المشفرة : أحسن محفظة تخزين البتكوين Bitcoin والعملات المشفرة

اختيار مجمع التعدين وتكوين برنامج التعدين

لم يطلق مطورو Claymore Miners بعد إصدارات جديدة لاستخراج الإيثيريوم ، وقد انتقلت القيادة أخيرًا إلى المعدن فينيكس ، ولكن ظهرت العديد من التطبيقات الأخرى. يتم استخراج Ethereum بواسطة إصدارات جديدة من LolMiner و TeamRedMiner و T-Rex و NBMiner. ومع ذلك ، تظل الأداة المساعدة PhoenixMiner الأكثر استقرارًا وتنوعًا. الواجهة الرسومية وطريقة إعداد ملف دفعي لتعدين Phoenixminer تشبه Сlaymore ، أحدث إصدار من البرنامج.

بعد تحديد التطبيق وإنشاء ملف Bat ، يمكن بدء العملية.

بعد أن تجاوز ملف ether Dag 4 جيجابايت ، أصبح من الضروري تقسيمه إلى جزأين حتى للتحميل في ذاكرة أجهزة AMD 8G GPU. لا تزال بطاقات الأربع أرقام تقوم بالتعدين بنفس الطريقة ، لكن معدل التجزئة انخفض بشكل كبير. نظرًا لانخفاض معدل التجزئة ، يفقد تعدين ببطافات 4 جيجا بايت ETH أهميتها. ولكن قد تصلح لتعدين ETC اي الاثيريوم كلاسيك . يعد إعداد الملف القابل للتنفيذ أمرًا بسيطًا ، على الرغم من أنه في الإصدارات السابقة من Phoenix كان من الضروري كتابة معلمات إضافية لمواصلة التعدين بعد عصر DAG 373.

كما هو موضح في الصور، هي طريقة اعداد الملف، بعد تحريره في محرر البرامج مثل VS Code، غير أنه وجب الحصول على المعلومات الكاملة لتعرف ماذا تفعل. على العموم، الملف الذي ستحرره ستحد فيه 3 عناصر اساسية يجي اعدادها.

رابط مجتمع التعدين

تحديد محفظة التعدين الخاصة بك.

و الاسم البرمجي للمزرعة الحاملة لبطافات الشاشة GPU المحددة للتعدين.

أيضا يوجد اعدادات اخرى يمكن اضافتها، بيحث تقوم بالعديد من المهام، كمراقبة حرارة الاجهزة …..

تعدين الايثريوم عبر مجمعات التعدين بعد اعداد الأجهزة المطلوبة لذلك و تهيئة ملف التعدين الخاص بك

أي تجمع تعدين Ethereum هو خادم يوزع مهمة التعدين بين المشاركين. يتم تحديد مساهمة كل معدن في حل الكتلة باستخدام نظام عد محدد ، وبعد ذلك ، وفقًا له ، يحصل المشاركون على مكافأة.

أفضل تجمعات التعدين:

1 – SparkPool

Sparkpool هو تجمع متعدد العملات الصيني. ليس سراً أن العديد من مجمعات التعدين الكبيرة موجودة في جمهورية الصين الشعبية. Sparkpool ، إلى جانب F2pool و Spiderpool ، هم المنافسون الرئيسيون لمجمعات التعدين الأوروبية Eizerman و Nanopools.

في هذه المرحلة ، تحتل Sparkpool المرتبة الأولى في تصنيف إحصاءات تجمع التعدين. يعد من خلال المزود أكثر من 10 الاف معدن ، ويتجاوز معدل التجزئة 70 TH/s.

Sparkpool هو الاقوى في النظم البيئية ETH و GRIN و CKB و BEAM ، وهو مورد مفتوح للتعاون مع المعدنين في جميع أنحاء العالم. لبدء التعدين ، تحتاج إلى تكوين ملف دفعي لبرنامج التعدين. يعد تعدين الإيثيريوم أكثر ربحية لوحدات معالجة الرسومات AMD. يلزم تحديث BIOS المعدل وضبط خيارات رفع تردد التشغيل في إعدادات برنامج تشغيل MSI Afterburner أو AMD.

نوع مكافأة التعدين عبر Sparkpool هو : PPS+.

الرسوم: 1.0%.

2 – Ethermine

Ethermine هو أول تجمع رسمي لتعدين Ethereum و يتميز المجمع بأدائه العالي ورسومه المنخفضة.

نوع مكافأة التعدين: PPLNS

الرسوم: 1.0%

3 – F2Pool

واحدة من أكثر المجمعات شعبية هي F2Pool ، التي لديها شبكة من الخوادم الموجودة في كل من الصين ودول آسيوية أخرى وفي الولايات المتحدة الأمريكية. F2pool لديه مجموعة واسعة من العملات المشفرة للتعدين. قبل أن تبدأ التعدين على F2pool ، تحتاج إلى إكمال التسجيل. بعد التسجيل ، قم بتسجيل عنوان Ethereum الخاص بك ، واحصل على البرنامج وقم بظبطه على المعدات التي قمت باعدادها.

نوع مكافأة التعدين: PPS و PPS +

الرسوم: 3.0٪.

4 – Binance Pool

عند الحديث عن مجمعات تعدين Ethereum الموثوقة ، يجب ذكر Binance pool ETH. تم إطلاق الخدمة مؤخرًا ولم تستقطب العديد من العملاء بعد ، ولكن هذا هو أفضل مكان للعمل لكل من المعدنين الكبار وأصحاب مزارع التعدين الصغيرة. يتم دفع المكافأة كل يوم وبغض النظر عن عدد العملات التي ربحتها ، يمكن سحب الأموال على الفور إلى المحفظة الفورية للصرافة. و اعتبارًا من 1 ديسمبر 2020 ، بدأ يدعم مجمع بينانس عملية التخزين المؤقت Staking لعملة الايثريوم ETH 2.0 .

نوع مكافأة التعدين: FPPS

الرسوم: 0.5%.

يمكن بدأ تعدين الاثريوم بالموارد المتاحة لديك من خلال Binane عبر الرابط التالي : Binance.Pool

لا تنسى اضافة رابط مجتمع التعدين الذي ستجده في أي Mining ETH Pool في اعدادات الملف كما سلف الذكر.

بدء التعدين

إذا تم إدخال جميع البيانات بشكل صحيح في الملف الدفعي لتعدين ETH ، فستظهر نافذة سطر أوامر، عند فتح الملف.

تعدين الايثريوم و آلية الاجماع

تستخدم الايثريوم حالياً آلية توافق الآراء الخاصة بـ Ethash القائمة على أساس خوارزمية تجزئة Keccak الأصلية . تم تصميم Ethash 1.0 ليكون مقاومًا ل ASIC، بسبب صلابة ذاكرته ، مما يجعل من الصعب تشغيل شرائح ASIC الخاصة . يستخدم Ethash مجموعة بيانات سعة 1 جيجابايت تُعرف باسم الرسم البياني (DAG) ، ولديه أيضًا ذاكرة تخزين مؤقت سعة 16 ميجابايت، والتي يتم تجديدها كل 30.000 كتلة. . يستخدم معدنوا الايثريوم عدادات cryptographic ، إلى جانب أجزاء من DAG لإنشاء تجزئات مختلطة باستخدام بيانات الاستلام و المعاملات.

كانت هناك العديد من المقترحات لنقل الايثريوم إلى آلية اثبات الحصة (POS)، على النحو المبين في الورقة الصفراء الأصلية. تم تقديم أحدث مقترح ، EIP 1011 ، في 20 أبريل ، 2018 ، الذي يقترح الانتقال إلى آلية توافق آراء هجينة تستخدم كل من PoW و PoS. يسمى هذا التطبيق Ethereum Casper. سيغير هذا الاقتراح كيفية تعدين ETH الإيثريوم Ethereum بشكل كبير ، بمجرد تنفيذه . ومن المهم معرفة أنه على المدى الطويل ، يسعى الايثريوم إلى تغيير آلية الاجماع الخاصة به ليكون مستندًا بالكامل علی آلية POS . هذا يعني أن الايثريوم لن تكون قابلة للتعدين بخوارزمية POW بعد الانتقال الكامل إلى PoS.

على العموم يمكمك حساب قوة التجزئة الحاسوبية مع الكهرباء لتعدين مربح لل ETH من هنا.

تعدين و صعوبة تعدين الايثريوم

نمی معدل تجزئة الشبكة أضعافا منذ التأسيس لشبكة الإيثريوم ETH، وهو ما يبرر ترتيب الايثريوم في سوق العملات الرقمية المشفرة و امتلاكه لإمكانات سعرية ضخمة . بسبب تحالف شركة الايثريوم مع العديد من الشركات الكبرى الأخرى ، ستصبح شركة الايثريوم رائدة في مجال العملات الرقمية المشفرة. شهدت عملة الايثريوم نمواً هائلاً من لا شيئ الى مئات الدولارات. وقد أدت الزيادة في الأسعار إلى ارتفاع الطلب و الزيادة من صعوبة تعدين .

سيسمح لك رابط حساب سعر التجزءة و الارباح من تعدين الإيثريوم، بادخال طاقة التجزئة الخاصة بك ، وتكاليف الطاقة ، و رسوم اخری بحيث يمكنك توقع إمكانية الربح من استثمارك في التعدين. سيسمح لك أيضًا بقياس تكاليفك بدقة أكبر و معرفة ما إذا كان صافي الربح من تعدين ETH يستحق استثمارك، يرجى ملاحظة أن تلك المعدلات الربحية هي لأغراض توضيحية فقط ويمكن أن تختلف النتائج اعتمادًا على المدخلات الخاصة بك وسعر العملة في السوق .

تعدين الايثريوم السحابي

يمكن أن يكون التعدين السحابي مربحًا إذا تم إجراؤه بشكل صحيح لمزودي خدمة التعدين جديرة بالثقة. ستحتاج إلى إجراء الكثير من الأبحاث ومراجعة تعليقات المستفيدين الاخرين ، للتأكد من أنك تعمل مع شركة تعدين سحابي مرموقة . تعتبر مراجعات النظراء دائمًا وسيلة جيدة لمعرفة ما إذا كان أي شخص يواجه مشكلات في الدفعات . واحدة من شركات التعدين السحابية الأكثر شهرة وذات سمعة عالية هي Genesis Mining.

يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول مزودي خدمة التعدين السحابي: أبرز شركات التعدين السحابي لتعدين العملات المشفرة

ايجابيات التعدين السحابي

الهدوء عدم وجود أي صوت لمراوح التبريد و المعدنين.

لا زيادة في تكاليف الكهرباء أو مشاكل التهوية بسبب ارتفاع درجة حرارة المعدات.

لن تحتفظ بأجهزة قديمة باهظة الثمن عند انتهاء عملية التعدين.

سلبيات التعدين السحابي

خطر الاحتيال أو عدم تلقي الارباح.

خطر ايقاف عملية التعدين بسبب مخاوف مادية

انخفاض الأرباح بسبب رسوم التشغيل التي يتقاضاها المعدنون

في الأخير، يعد الأستثمار في التعدين مربحا، ولكن مكلف، غير أن تعدين الإثريوم بالأجهزة عبر خوارزمية العمل PoW ستنتهي في السنوات المقبلة، ليصبح الحل الوحيد للحصول على عملة ETH و استخراحها هو عبر PoS وقد شرحنا الامر بالتفصيل وكيف يتم ذلك في مقالنا عن التخزن المؤقت للعملات Staking.