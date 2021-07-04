شركة إدارة أصول العملات المشفرة "فالكيري" تجمع ١٠ ملايين دولار في الجولة الأولى

تام شمس - الأحد 4 يوليو 2021 11:55 مساءً - اختتمت شركة إدارة الأصول الرقمية فالكيري إنفستمنتس مؤخرًا جولة تمويل بقيمة ١٠ ملايين دولار من السلسلة A، مما يسلط الضوء مرة أخرى على اهتمام المستثمرين المتزايد في الشركات التي تركز على العملات المشفرة.

وبالإضافة إلى تشارلي لي، وهو رائد أعمال معروف في مجال العملات المشفرة، شهدت جولة التمويل أيضًا مشاركة من إكس بي تي أو وبي تي سي ميديا ويو تي إكس أو مانجمنت وكونسوليديتد تريدينغ وتن إكس كابيتال. ومن المثير للاهتمام أن لاعب البيسبول السابق سي جيه ويلسون كان أيضًا من بين المستثمرين، وكذلك كان مؤسس ترون "جاستن صن".

وقد صرحت ليا والد، المديرة التنفيذية لشركة فالكيري والخبيرة بالبنك الدولي، إن شركتها تركز على توسيع وصول المستثمرين إلى العملات المشفرة "بطريقة مُدارة وقائمة على الأبحاث توفر في النهاية أفضل المنتجات في فئتها لجميع أنواع المستثمرين".

وقال مؤسس لايتكوين "تشارلي لي"، بالإشارة إلى والد وستيفن ماكلورغ، كبير مسؤولي الاستثمار في فالكيري:

"ليا وستيفن لديهما رؤية عظيمة لكيفية جلب فرص الاستثمار إلى السوق، ولا يمكنني أن أكون أكثر سعادة لدعمهما في هذه الرحلة."

تقدم شركة إدارة الأصول حاليًا ثلاثة صناديق تركز على العملات المشفرة توفر التعرض لعملة بيتكوين وبولكادوت وألغوراند. في يناير ٢٠٢١، قدمت فالكيري طلبًا إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، أو SEC، لإدراج صندوق يتم تداوله في بورصة بيتكوين. ومع ذلك، ليس من المستغرب أن هيئة الأوراق المالية والبورصات قد أخرت قرارها بشأن الصندوق المقترح.