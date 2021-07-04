سعر إيثريوم يرتفع إلى أعلى مستوى خلال أسبوعين مع تزايد زخم انقسام لندن الكلي

تام شمس - الأحد 4 يوليو 2021 11:55 مساءً - يبدو أن انتهاء صلاحية خيارات إيثريوم (ETH) التي تبلغ قيمتها ٢٣٠ مليون دولار يوم الجمعة قد حولت معنويات السوق لصالح المضاربين على الارتفاع، على الأقل للحظات، حيث يظل المستثمرون متفائلين بحذر بشأن الانقسام الكلي القادم، لندن، واحتمال أن تكون بيتكوين (BTC) قد سجّلت قاعًا ثابتًا.

تحديث سعر إيثريوم

ارتفعت إيثريوم بأكثر من ٦,٥٪ إلى ٢٣٧٠ دولارًا يوم الأحد، وهو أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين، وفقًا لكوينتيليغراف ماركتس برو. ظلت أحجام التداول في عطلة نهاية الأسبوع منخفضة بشكل مميز عند ما يزيد قليلًا عن ١٨ مليار دولار.

سعر إيثريوم يشهد ارتفاعًا متجددًا يوم الأحد. المصدر: كوينتيليغراف ماركتس برو

بالقيم الحالية، تبلغ القيمة السوقية الإجمالية لإيثريوم ٢٧٤,٨ مليار دولار.

شهد سوق التمويل اللامركزي، الذي تم بناؤه إلى حد كبير على قمة إيثريوم، مكاسب تراكمية بنسبة ٩٪ يوم الأحد. تبلغ القيمة السوقية الإجمالية لعملات التمويل اللامركزي ٦٧,٣ مليار دولار، وفقًا لبيانات كوين غيكو.

في غضون ذلك، تجاوز سعر بيتكوين ٣٥٦٠٠ دولار، بعد أن ارتفع بنسبة ٢,٦٪.

كانت المعركة بين المضاربين على الصعود والمضاربين على الانخفاض معروضة في سوق الخيارات الشهر الماضي، حيث توقع كلا المعسكرين تقلبات شديدة في الأسعار لإيثريوم تؤدي إلى انتهاء صلاحية الخيارات يوم الجمعة. حسبما أفاد كوينتيليغراف، فإن مستوى السعر البالغ ٢٢٠٠ دولار هو المكان الذي يبدأ فيه المضاربون على الارتفاع في زيادة تقدمهم، كما يتضح من نسبة خيارات الشراء إلى خيارات البيع.

انقسام لندن الكلي يلوح في الأفق

تم إطلاق انقسام لندن الكلي لإيثريوم، والذي يحتوي على مقترح التحسين رقم ١٥٥٩ المرتقب بشدة، على شبكة اختبار روبستن يوم ٢٤ يونيو، مما مهد الطريق لتطبيق الشبكة الرئيسية الكامل في وقتٍ لاحق في يوليو.

من المتوقع أن يكون للانقسام الكلي تأثير إيجابي على قيمة إيثريوم بفضل العديد من ترقيات الاقتراح، بما في ذلك الانتقال إلى إجماع إثبات الحصة الصديق للبيئة وميزة "الندرة" الجديدة التي ستقلل من عدد التوكنات المتداولة.

يتوقع المحللون أن يزيد المستثمرون من تعرضهم لإيثريوم مما يؤدي إلى الانقسام الكلي. وتشير البيانات عبر السلسلة إلى أن هذا يحدث بالفعل حيث سجلت إيثريوم أكثر من ٧٥٠٠٠٠ عنوان نشط الأسبوع الماضي، متجاوزة بيتكوين بهامش كبير.

وقد وصفت شركة التحليلات سانتيمنت، التي قدمت البيانات، تقلب العنوان النشط بأنه "تاريخي".