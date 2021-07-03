غرينيدج تخطط لتوسيع عمليات التعدين إلى ولاية كارولينا الجنوبية

أعلنت شركة غرينيدج جينيريشن لتعدين بيتكوين أنها ستبدأ عملياتها في ساوث كارولينا في وقتٍ مبكر من هذا العام.

ففي إعلان يوم الجمعة، قالت غرينيدج إنها ستعمل في منشأة تعدين عملات مشفرة محايدة الكربون في مدينة سبارتانبورغ. وأوضحت الشركة أنها وقّعت خطاب نوايا لعقد إيجار لمدة ١٠ سنوات مع موقع شركة الطباعة إل إس سي كوميونيكيشنز في ضواحي مدينة ساوث كارولينا، حيث تخطط لبدء تعدين العملة المشفرة "في أواخر عام ٢٠٢١ أو أوائل عام ٢٠٢٢".

ووفقًا لغرينيدج، كان الموقع قادرًا على سحب ٨٠ ميغاواط من الطاقة، ينتج ثلثاها من مصادر خالية من الكربون بما في ذلك الطاقة النووية. وقد صرح جيف كيرت، الرئيس التنفيذي لشركة غرينيدج، أنها كانت خطوة نحو قيام الشركة بإنشاء "تعدين سليم بيئيًا لبيتكوين" في الولايات المتحدة.

تمتلك الشركة بالفعل محطة طاقة لعملياتها في نيويورك، والتي تعتزم التوسع فيها إلى ٨٥ ميغاوات بحلول عام ٢٠٢٢. ومع ذلك، على الرغم من إعلان غرينيدج عن نيتها أن تكون رائدة في "عمليات توليد الطاقة والعملات المشفرة" التي تبدو خضراء، فإن النقاد مثل مجموعة محبي البيئة "سينيكا ليك غارديان" أن غرينيدج تتحول للتو من استخدام الفحم في عمليات التعدين إلى الغاز الطبيعي المنتج من التكسير.