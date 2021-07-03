التوكنات غير القابلة للإتلاف التي تركز على المنفعة: مستقبل فن بلوكتشين؟

تام شمس - السبت 3 يوليو 2021 02:43 صباحاً - سيؤدي الانتقال من المقتنيات الرقمية الثابتة إلى التوكنات ذات المنفعة الحقيقية إلى جيل جديد من التوكنات غير القابلة للإتلاف وفقًا لمدير العمليات في إن إف تي واي لابز، وهي منصة تركز على بناء منتجات لمجال التوكنات غير القابلة للإتلاف.

ففي مقابلة حديثة مع كوينتيليغراف، قال إنه حتى لو كان السوق مشبعًا، فلا يزال هناك مجال للشركات الناشئة لجمع الأموال في المحيط البيئي للتوكنات غير القابلة للإتلاف.

وأشار إلى أن "معظم المستثمرين المغامرون يتعرفون نوعًا ما على حقيقة أن الكثير من القيمة الحقيقية تكمن في كيفية استخدام التوكنات غير القابلة للإتلاف وليس كثيرًا حول شكلها."

تهتم شركة تايتان إنك بشكل خاص بالتوكنات غير القابلة للإتلاف كطريقة مصادقة للوصول إلى قواعد البيانات الكبيرة، والتي يعتقدون أنها ستحل مشكلات الخصوصية والأمان المتأصلة في أنظمة الوصول التقليدية القائمة على كلمات المرور وأسماء المستخدمين.

"يمكنك استبدال ذلك بمحفظة أجهزة مع توكنات غير قابلة للإتلاف وغير قابلة للتحويل عليها. والآن هذه هي طريقتك في المصادقة".

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