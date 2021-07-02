بيتهامب تمنع الموظفين من تداول العملات المشفرة على منصتها

تام شمس - الجمعة 2 يوليو 2021 02:55 مساءً - تمضي بيتهامب، وهي بورصة رئيسية للعملات المشفرة في كوريا الجنوبية، قدمًا في فرض قيود على التداول لموظفيها من خلال حظر موظفيها من التداول على منصتها.

ووفقًا لإعلان رسمي يوم الجمعة، ستحظر بيتهامب موظفيها تمامًا من شراء أو بيع العملات المشفرة باستخدام حساب بيتهامب بدءًا من هذا الشهر.

وقالت الشركة إن التقييد يهدف إلى تعزيز اللوائح الداخلية وتحسين شفافية المعاملات في بورصة بيتهامب. وكجزء من الإجراء، أرسل الموظفون بالفعل بيانات مكتوبة بشأن عمليات السحب من الحساب الشهر الماضي. بالإضافة إلى ذلك، ستطبق البورصة نظام مراقبة دائم بما في ذلك المراجعة الذاتية ونظام التقارير الداخلية، حسبما يشير الإعلان.

تأتي أحدث مبادرة في أعقاب سلسلة من قيود الموظفين ذات الصلة على بيتهامب، بما في ذلك حظر التداول أثناء ساعات العمل وغيرها. وأشارت بيتهامب إلى أن الشركة نفذت أيضًا عددًا من الإجراءات المتعلقة بالموظفين لمنع تسرب البيانات والممارسات التجارية غير العادلة والتلاعب بالسوق منذ سنوات.

وقد رفض متحدث باسم بيتهامب تقديم معلومات إضافية حول هذه المسألة إلى كوينتيليغراف.

تأتي هذه الأخبار وسط استمرار كوريا الجنوبية في تشديد موقفها بشأن تنظيم أعمال العملات المشفرة المحلية، مما يزيد من نطاق الرقابة على سوق بورصات العملات الرقمية في البلاد.