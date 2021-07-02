هوبي تفرض تأخيرًا في سحب العملات المشفرة لمدة ٢٤ ساعة لإخماد التكهنات

تام شمس - الجمعة 2 يوليو 2021 02:55 مساءً - قدمت هوبي غلوبال، وهي ثاني أكبر بورصة عملات رقمية في العالم حاليًا من حيث حجم التداول اليومي، تأخيرًا في سحب التوكنات لمدة ٢٤ ساعة لجميع التداولات خارج البورصة (OTC).

يوجه القرار ضربة لجميع مستخدمي هوبي، حيث سيتم منع بعضهم من سحب التوكنات الخاصة بهم لمدة تصل إلى ٣٦ ساعة إذا رأى نظام التقييم في البورصة أنهم معرضون لمخاطر عالية بشكل خاص. وقالت هوبي إن هذه الخطوة تشكل جزءًا من محاولتها "تقديم عدد من استراتيجيات التحكم بالمخاطر تدريجيًا تشمل قسمًا أكبر من المستخدمين." وتضيف أنها تتوقع أن يؤدي التأخير إلى "تجنب خسائر المستخدمين بشكل فعال بسبب تدفق الأموال المحفوفة بالمخاطر وحماية سلامة أصول المستخدمين".

والجدير بالذكر أن شركة هوبي كانت تنفذ نسخة أضيق من هذا الإجراء منذ أغسطس من العام الماضي، عندما فرضت لأول مرة تأخيرًا في سحب التوكنات لمدة تصل إلى ٣٦ ساعة على مستخدمين محددين ذوي مخاطر أعلى.

يبدو أن المبادرة الجديدة الأكثر شمولًا تتوافق تمامًا مع حملة بكين المستمرة والمتعددة الجوانب على مستثمري العملات المشفرة في البلاد، والتي استهدفت مؤخرًا قطاع التعدين والخدمات المصرفية وبصمة العملات المشفرة على الإنترنت. استجابة لهذه القيود، تحول حجم كبير من تداول العملات المشفرة في الدولة إلى سوق التداول خارج البورصة، وهو سوق غير منظم نسبيًا ويضمن أن تحويل العملات الورقية لا يتم مباشرة على مكاتب التداول في البورصات.

تعد المستويات العالية من النشاط في سوق التداول خارج البورصات أثناء عمليات التضييق التنظيمية نمطًا راسخًا في الصين: في عام ٢٠١٧، عندما اتخذت بكين لأول مرة إجراءات ضد بورصات العملات المشفرة، تكيف المستثمرون بالمثل عن طريق التحول إلى صفقات التداول خارج البورصات. أطلقت هوبي نفسها لأول مرة خدمة التداول خارج البورصات في نوفمبر ٢٠١٧ وسط سلسلة من القيود المشددة باستمرار على تداول العملات المشفرة في البلاد.