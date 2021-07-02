فريق كرة القدم الهولندي إيه زد ألكمار يحتفظ بعملة بيتكوين ويدفع للاعبين بها

تام شمس - الجمعة 2 يوليو 2021 02:55 مساءً - من المقرر أن يصبح إيه زد ألكمار أول نادٍ محترف لكرة القدم في هولندا يدفع رواتب اللاعبين بعملة بيتكوين (BTC).

ففي بيان نُشر على موقع النادي على الإنترنت يوم الخميس، أعلن فريق الدوري الهولندي، الذي احتل المركز الثالث في موسم ٢٠٢٠/٢٠٢١ الهولندي لكرة القدم، أن وسيط العملات المشفرة بيتكوين ميستر هو شريكه الحصري والرسمي للعملات المشفرة حتى منتصف عام ٢٠٢٤.

ووفقًا للإعلان، تم الانتهاء من صفقة الرعاية بالكامل في بيتكوين، حيث أعلن النادي الهولندي عن نيته الاحتفاظ بمبلغ من عملات بيتكوين في ميزانيته العمومية.

وبحسب ما ورد سيبدأ إيه زد ألكمار في الدفع للاعبين في بيتكوين، لتنضم إلى القائمة المتزايدة من الامتيازات الرياضية التي تتبنى بيتكوين لدفع رواتب الرياضيين المحترفين.

بالنسبة إلى المدير التجاري لنادي إيه زد، مايكل كوستر، لا يمكن إنكار جاذبية بيتكوين والعملات المشفرة، ومن هنا جاء قرار النادي بتبني بيتكوين. وأضاف كوستر: "يزدهر سوق العملات المشفرة، مع النمو الهائل للمستخدمين في السنوات الأخيرة".

وأوضح كوستر أن الكيانات غير المتعلقة بالعملات المشفرة مثل فرق كرة القدم تتطلب توجيهًا من المشاركين في السوق مثل بيتكوين ميستر. في الواقع، يعد وسيط العملات المشفرة أحد شركات العملات المشفرة القليلة المرخصة من قبل البنك المركزي الهولندي.

ويبدو أن لوائح العملة المشفرة موضوع رئيسي للنقاش بين السلطات في هولندا، حيث دعا أحد المسؤولين الحكوميين مؤخرًا إلى فرض حظر كامل على عملات بيتكوين.