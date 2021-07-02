ون إنش تخطط لإطلاق عملة مستقرة مربوطة بالدولار بالتعاون مع ICHI

تام شمس - الجمعة 2 يوليو 2021 05:43 صباحاً - عقد مجمع البورصات اللامركزية "ون إنش" شراكة مع منصة ICHI لإصدار عملة مستقرة جديدة مرتبطة بالدولار الأمريكي.

ففي إعلان يوم الخميس، قالت ون إنش إنها تخطط لصك عملة مستقرة "بمزيج" من توكن ون إنش الأصلي وعملة يو إس دي كوين (USDC) من خلال سلطة النقد اللامركزية (DMA) التابعة لـ ICHI. تهدف عملة ون إنش المستقرة الجديدة إلى توفير وسيلة تبادل لدفع نفقات التشغيل وتوفير السيولة وتوزيع مكافآت السيولة.

"يمكن أن تنمو العملة المستقرة ون إنش لتصبح مغيرًا للعبة الاقتصادية"، حسبما يقول المؤسس المشارك ون إنش "سيرجي كونز". "على نطاق واسع، يمكن لخزانتها أن تعيد القيمة إلى عمليات التمويل اللامركزي على ون إنش لأنها مصكوكة ومضمونة بشكل مفرط بتوكنات ون إنش."

تم إطلاق سلطة النقد اللامركزية الخاصة بـ ICHI في مايو، مما يسمح للمشاريع بإنشاء وإدارة عملاتهم المستقرة المضمونة بالكامل - في هذه الحالة، مع توكن ون إنش الأصلي 1INCH وUSDC - والتي يمكن سكها واستردادها بقيمة محددة قدرها ١ دولار. ستساهم كل من الذراع غير الربحية لون إنش، ومؤسسة ون إنش، و ICHI بمبلغ ١٠٠٠٠٠ دولار في التوكنات كضمان للعملات المستقرة، مما يسمح بسك توكنات ون إنش باستخدام ٨٠٪ USDC و٢٠٪ ون إنش.

يمكن أن تؤدي سلطة النقد اللامركزية الخاصة بـ ICHI إلى زيادة عدد التوكنات المربوطة بالدولار الأمريكي حيث تبحث المشاريع عن بدائل للعملات المستقرة التقليدية. لا تزال تيثر (USDT) أكبر عملة مستقرة برأسمال سوقي يزيد عن ٦٢ مليار دولار، لكن المشاريع الأخرى بما في ذلك باينانس يو إس دي (BUSD) ويو إس دي سي وداي (DAI) لديها حصة كبيرة من السوق. تشمل العملات الأخرى المستقرة بالدولار الأمريكي تيرا يو إس دي (UST) وترو يو إي دي (TUSD) وباكسوس ستاندرد (PAX) و HUSD ونويترينو يو إس دي (USDN) وجيمين دولار (GUSD).