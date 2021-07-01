أحد القائمين بتعدين العملات المشفرة يدعي أن جميع عمليات يونان الرئيسية أغلقت قبل ذكرى تأسيس الحزب الشيوعي الصيني

زعمت التقارير أن القائمين بتعدين العملات المشفرة في مقاطعة يوننان الصينية قد يكونون خارج الخدمة ليومٍ واحد إن لم يكن أطول بسبب الاحتفال بالذكرى المئوية للحزب الشيوعي الصيني هذا الأسبوع.

ووفقًا لما قاله كيفن تشانغ، نائب رئيس شركة فاوندري سرفيسز للبنية التحتية للتعدين، فقد تم إغلاق جميع مزارع بيتكوين (BTC) الرئيسية للتعدين في يونان اعتبارًا من اليوم. وأوضح تشانغ إنه كان على علم شخصيًا بوجود موقعين على الأقل لتعدين العملات الرقمية في المنطقة الجنوبية الغربية تلقيا أوامر بقطع الكهرباء.

ويُزعم أن عمليات الإغلاق ناتجة عن الاحتفالات الوشيكة للحزب الشيوعي الصيني، أو CCP، والتي تحدث كل عام في ١ يوليو. نظرًا لأن الذكرى المئوية لهذا العام هي الذكرى المئوية، يبدو أن السلطات قد اتخذت تدابير أقوى لضمان تقليل التلوث - حيث تحتل الصين المرتبة الرابعة عشر كأسوأ دولة من حيث جودة الهواء - وحركة المرور والتظاهرات السياسية. وبحسب ما ورد سيتم إغلاق الصناعات الرئيسية بما في ذلك تعدين الفحم وإنتاج الصلب لمدة تصل إلى أسبوع في محاولة للحد من الضباب الدخاني في المناطق الحضرية ومنع الحوادث.

ومع ذلك، ليس من الواضح إذا ما كانت الذكرى السنوية للحزب الشيوعي الصيني مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بعمليات الإغلاق أم أن القائمين بتعدين العملات المشفرة الصينيين يستجيبون لحملة تنظيمية مستمرة. إذ أعلنت لجنة الاستقرار المالي والتنمية التابعة لمجلس الدولة في مايو أنها ستقلص تعدين بيتكوين وسط مخاوف من المخاطر المالية. كما ظهرت عدة تقارير منذ ذلك الوقت تشير إلى أن السلطات تفرض حظرًا على تعدين العملات المشفرة في مناطق بما في ذلك يوننان وشينجيانغ ومنغوليا الداخلية وتشينغهاي.