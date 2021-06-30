صندوق جورج سوروس الاستثماري يتداول في بيتكوين على ما يبدو

تام شمس - الأربعاء 30 يونيو 2021 11:55 مساءً - أفادت تقارير أن شركة سوروس فند مانجمنت، وهي شركة الاستثمار الخاصة المملوكة للملياردير جورج سوروس، تتداول بيتكوين (BTC) كجزء من استكشاف أوسع للأصول الرقمية، وفقًا لموقع الأخبار المالية ذا ستريت.

حيث أخبر الأشخاص المطلعون على الأمر المؤلف مايكل بودلي أن دون فيتزباتريك، كبير مسؤولي الاستثمار في إدارة صندوق سوروس، قد أعطى الضوء الأخضر لتداول بيتكوين وربما العملات المشفرة الأخرى في الأسابيع القليلة الماضية. وقالت المصادر، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، إن فيتزباتريك وفريقها كانوا يستكشفون العملات المشفرة لبعض الوقت وأن المشروع الأخير كان "أكثر من مجرد تجربة" للأصول الرقمية.

يقال أيضًا أن فيتزباتريك تجري محادثات حول الاستحواذ على حصة خاصة في الشركات الرائدة القائمة على بلوكتشين، على الرغم من عدم تقديم أسماء هذه الشركات. حسبما أفاد كوينتيليغراف، كانت شركة سوروس فند مانجمنت واحدة من عدة شركات وراء تمويل ٢٠٠ مليون دولار لمجموعة نيويورك ديجيتال إنفستمنت غروب، والمعروفة باسم NYDIG. كذلك شارك كل من ماس ميوتشوال ومورغان ستانلي وستون ريدج هولدينغز غروب.

في ذلك الوقت، قال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة NYDIG روبرت غوتمان إن جولة الاستثمار دليل على أن الاعتماد المؤسسي لبيتكوين آخذ في الازدياد.

تم نشر تقرير ذا ستريت بالفعل على تويتر، مع انضمام العديد من الأصوات البارزة في المجال إلى المناقشة.