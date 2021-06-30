إيثريوم ٢.٠ تقترب من تحقيق معلمٍ جديد مع تكديس ٦ ملايين عملة من إيثريوم

تام شمس - الأربعاء 30 يونيو 2021 11:55 مساءً - تقترب إيثريوم ٢.٠ مما يسميه البعض معلمًا رئيسيًا في تاريخها القصير - مع ٦ ملايين عملة إيثريوم (ETH). تُظهر منصة إيثريوم لانشباد، بوابة إيثريوم ٢.٠ للمدققين لحصة عملاتهم، حوالي ٥,٩ ملايين إيثريوم مكدسة وما يقرب من ١٨٠ ألف مدقق يقومون بتشغيل بلوكتشين يوم الأربعاء.

يصل هذا المتوسط ​​إلى ما يزيد قليلًا عن الحد الأدنى البالغ ٣٢ عملة إيثريوم المطلوبة لتنشيط برنامج التحقق من الصحة وتكوين عقدة تحقق على الشبكة. يمثل هذا استثمارًا قدره ٦٦٥٦٠ دولارًا للمشاركة كمدقق على الشبكة بمتوسط ​​سعر تداول العملة المشفرة في وقت كتابة المقالة.

ووفقًا لمؤسسة إيثريوم، فإن المدققين "مسؤولون عن تخزين البيانات ومعالجة المعاملات وإضافة كتل جديدة إلى بلوكتشين."

عندما تم إطلاق إيثريوم ٢.٠ عبر الإنترنت لأول مرة في ديسمبر ٢٠٢٠، تطلبت المؤسسة ما لا يقل عن ٥٢٤٢٨٨ إيثريوم قبل الإطلاق. لذلك في غضون ستة أشهر، تضخمت إيثريوم مع زيادة عدد المدققين بمقدار ١٠ أضعاف عن الحد الأدنى لمتطلبات الشبكة التي حددتها المؤسسة العام الماضي.

صعدت إيثريوم هذا الأسبوع بعد استرداد مستوى ٢٠٠٠ دولار، وبقيت فوق مستوى الدعم الرئيسي عند ٢٠٨٠ دولارًا منذ منتصف بعد ظهر يوم الاثنين (بالتوقيت العالمي المنسق). المتداولون والمستثمرون متفائلون بإيثريوم حيث ينتظرون بفارغ الصبر انقسام لندن الكلي المقرر عقده في يوليو.

عند مستوى السعر الحالي، تبلغ قيمة عملات إيثريوم المكدسة البالغة ٥,٩ ملايين حوالي ١٢,٢٩ مليار دولار من قيمة التداول في السوق. ويمثل هذا الرقم المبلغ المالي الذي قام ما يقرب من ١٨٠ ألف مدقق بقفله في صورة ودائع، لإتاحة الفرصة لتشغيل بلوكتشين.