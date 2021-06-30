أكسب دخل ثابت بأي عملة مشفرة تريد مع OKEx Earn

مع التطور التكنولوجي المستمر في عالم العملات الرقمية أصبح من السهل كسب دخل ثابت باستخدام منتجات مختلفة بعيدة عن التداول مثل تعدين السيولة والتكديس والادخار التي توفرها أنظمة التمويل اللامركزية (DeFi) ومنصات التداول اللامركزية (DEX) حيث أصبحت هذه المنتجات من أولى الاختيارات للمستثمرين الراغبين بالحصول على دخل ثابت من دون الحاجة إلى التداول في أسواق العملات الرقمية.

منصة OKEx توفر لمستخدميها منتجات عديدة لربح العملات الرقمية في واجهة سهلة الاستخدام تمكن المستخدمين من الوصول الى جميع العروض المالية بسهولة ومتابعة الاستثمارات في مكان واحد.

كل المعلومات حول التسجيل في المنصة موجودة في الموضوع التالي : كل شيئ عن منصة تداول الأصول الرقمية المشفرة OKEx

منصة OKEx للربح المجاني OKEx Earn

نظام OKEx Earn يجمع العديد من الأدوات والمنتجات في مكان واحد لتمكين المستخدمين من الحصول على دخل ثابت. يمكن للمستخدمين اختيار الاستثمار المناسب للاستراتيجية الخاصة بهم بسهولة و البدء بجني الأرباح من عملاتهم الرقمية. في هذه المقالة سنتحدث عن 4 منتجات توفرها OKEx لكسب دخل ثابت من العملات الرقمية.

1- تعدين السيولة (Liquidity Mining)

ان السيولة العالية الناتجة عن انظمة التمويل اللامركزي (DeFi) خلقت فرص كثيرة للمستثمرين الراغبين في توليد مصدر دخل إضافي.

تعدين السيولة هي عملية توفير السيولة إلى منصات التداول اللامركزية (DEX) عن طريق العملات الرقمية. نظراً إلى أن الغرض الأساسي من منصات التداول هو توفير السيولة العالية، فإن DEXs تكافئ المستخدمين الراغبين في جلب رأس المال إلى نظامهم الأساسي.

2- الادخار (Savings)

الادخار هو خدمة ذات قيمة مضافة تعمل على تنمية الأصول في محفظتك تلقائيا من دون الحاجة إلى التداول.

يمكن منتج الدخار مستخدمي OKEx من كسب الفائدة عن طريق إيداع عملاتهم الرقمي على منصة. يتم إقراض العملات المودعة كقروض هامش للمتداولين، وتقوم OKEx بعد ذلك بجمع وتوزيع دخل الفوائد على المستخدمين.

يتم استحقاق الفوائد يوميًا، بدءًا من اليوم الثاني للإيداع، ولا يوجد حد أدنى أو فترة للإيداع.

3- التكديس (Staking) او الكسب من تجميد العملات المشفرة

كتبنا مقال مفصل عن ما عو الستاكينح : ما هو ستاك Staking العملات المشفرة في البلوكشين

هي عملية المشاركة الفعالة في التحقق من صحة المعاملات على البلوكتشين لإثبات الحصة (PoS). في عملية تحقيق المعاملات على البلوكتشين، يمكن لأي مستخدم يملك الحد الأدنى من الرصيد المطلوب لعملة رقمية معينة التحقق من صحة المعاملات وكسب مكافآت التكديس (Staking).

4- الودائع (Term Deposit)

هي ودائع لفترة محددة تسمح للمودعين بكسب عوائد بسعر فائدة ومدة زمنية متفق عليهما مسبقًا. عند المقارنة بالادخار (Savings) فإن مستخدمي الودائع يحتاجون إلى تحديد مدة الإيداع ولا يمكنهم سحب المبلغ المودع قبل انتهاء الفترة من غير دفع رسوم.

ابدأ بالكسب مع OKEx Earn

بسبب الطبيعة التقلبية لأسواق العملات الرقمية اصبح كسب دخل سلبي ثابت طريقة شائعة يفضلها المتداولون والمهتمون بالعملات الرقمية.

ابدأ بجني الدخل الثابت سجل في منصة OKEx الآن وابدأ في اكتشاف منتجات OKEx المختلفة.