مترو أنفاق بكين أصبح يقبل اليوان الرقمي

تام شمس - الأربعاء 30 يونيو 2021 04:48 مساءً - تواصل الصين توسيع نطاق العملة الرقمية لبنكها المركزي (CBDC) من خلال طرح مدفوعات اليوان الرقمي لخدمات النقل.

ووفقًا لإعلان رسمي يوم الأربعاء، أطلق مترو أنفاق بكين برنامجًا تجريبيًا يتيح للركاب الوصول إلى ٢٤ خطًا لمترو الأنفاق وأربع محطات للسكك الحديدية في الضواحي باستخدام اليوان الرقمي، المعروف أيضًا باسم e-CNY.

الخدمة الجديدة متاحة فقط للعملاء الذين لديهم حساب مصرفي في البنك الصناعي والتجاري الصيني، وهو بنك رئيسي يشارك في اختبارات العملة الرقمية للبنك المركزي في الصين. وقد صرح متحدثٌ باسم شبكة النقل بالسكك الحديدية في بكين قائلًا: "يلزم تنزيل تطبيق هاتف محمول مرتبط بحسابك المصرفي للوصول إلى الخدمة".

ويشير الإعلان إلى أن مزودي خدمة النقل بالسكك الحديدية في بكين سيواصلون الترويج للتطبيقات المتنوعة لليوان الرقمي من أجل تحسين "تجربة السفر الرقمية الجديدة".

تأتي هذه الأخبار بعد وقت قصير من إطلاق مدينة سوتشو الواقعة في مقاطعة جيانغسو بشرق الصين عملية تكامل مماثلة لليوان الرقمي يوم الثلاثاء. ووفقًا لتقرير صادر عن سينا فاينانس، كانت سوتشو أول مدينة في الصين تبدأ في قبول مدفوعات e-CNY لركوب المترو.

أصبحت بكين مكانًا رئيسيًا لتجارب اليوان الرقمية في الصين، حيث تضم عددًا كبيرًا من عمليات تكامل e-CNY والمبادرات ذات الصلة.

واعتبارًا من منتصف يونيو، استضافت بكين أكثر من ٣٠٠٠ جهاز صراف آلي يدعم اليوان الرقمي، مما سمح للجمهور بإيداع وسحب العملة الرقمية. في السابق، أعلنت هيئة الرقابة المالية المحلية والإدارة في بكين عن مبادرة لتوزيع ٦,٢ ملايين دولار من اليوان الرقمي لسكان بكين.