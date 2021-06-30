البنك المركزي الروسي يدرس مخاطر الاستثمار في العملات المشفرة

تام شمس - الأربعاء 30 يونيو 2021 02:55 مساءً - حدد البنك المركزي الروسي موعدًا لتقييم مخاطر العملات المشفرة مثل بيتكوين (BTC)، وفقًا لبرنامج الفحص الخاص ببنك روسيا للنصف الثاني من عام ٢٠٢١.

وستأخذ دراسة المخاطر المحتملة للاستثمار في العملة المشفرة في الاعتبار "المخاطر النظامية المرتبطة باستثمار العملات المشفرة من قبل الأفراد والكيانات الروسية."

وكجزء من التحقيق، سيقوم بنك روسيا بجمع البيانات من ١٥ مؤسسة ائتمانية بما في ذلك البنوك الكبرى مثل سبيربنك وفي تي بي وتينكوف بنك وأنظمة الدفع مثل فيزا وماستركارد وموفري الدفع الإلكتروني مثل ويسترن يونيون وكيوي وويب موني.

يتطلع بنك روسيا أيضًا إلى إصدار دراسة حول الاستثمار في الأسهم من قبل المستثمرين غير المقيمين بحلول أكتوبر أو نوفمبر ٢٠٢١.

يأتي تقييم بنك روسيا للمخاطر المتعلقة بالعملات المشفرة وسط انتقادات متزايدة من المشرعين المحليين ورجال الأعمال فيما يتعلق بموقف المؤسسة الصارم من صناعة العملات المشفرة.

في منتصف يونيو، قال عضو مجلس الدوما الروسي فيدوت توموسوف إن بنك روسيا كان قصير النظر فيما يتعلق بالعملات المشفرة بينما انتقد رجل الأعمال الصناعي أوليغ ديريباسكا البنك المركزي للضغط على الصناعة المحلية لتجنب العملات المشفرة.