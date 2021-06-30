المنظمون الأستراليون يسعون للحصول على مدخلات عامة بشأن المنتجات المتداولة في البورصة للعملات المشفرة

تام شمس - الأربعاء 30 يونيو 2021 02:55 مساءً - تسعى هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) إلى الحصول على تعليقات عامة حول المنتجات المتداولة في البورصة (ETPs) للعملات المشفرة، مشيرةً إلى أنها تدرك تزايد الاهتمام والطلب عند إطلاقها في الأسواق الأسترالية المنظمة.

ففي ورقة استشارية صدرت يوم ٣٠ يونيو، قالت الجهة التنظيمية إن أولويتها القصوى هي تقييم إذا ما كانت "الميزات الفريدة والمتطورة باستمرار" الخاصة بالمنتجات المتداول في البورصة للأصول المشفرة يمكن أن تفي بالالتزامات التنظيمية الحالية بطريقة متسقة. وبالنظر إلى هذا التعقيد وسرعة التغيير في الصناعة، تشير هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية إلى أنها ترى أنه من الضروري التشاور على نطاق واسع من أجل تقييم المسألتين الرئيسيتين على المحك:

"(أ) إذا ما كانت هذه المنتجات يمكن أن تلبي التوقعات الحالية للمنتجات المتداولة في البورصة، بما في ذلك إذا ما كانت أصول العملات المشفرة هي أصول أساسية مناسبة، وإذا ما كان يمكن تسعير أصول العملات المشفرة بشكل موثوق، وكيف ينبغي تصنيف الأصول المشفرة فيما يتعلق بقواعد الأصول الأساسية؛ و(ب) كيف يمكن لمصدري المنتجات ضمان توافق هذه المنتجات مع إطارنا التنظيمي، بما في ذلك ما يتعلق بالحفظ وإدارة المخاطر والإفصاح".

تشير ورقة هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية إلى أن الجهة التنظيمية لا تعتبر أن جميع أصول العملات المشفرة قادرة حاليًا على العمل كأصول أساسية مناسبة للمنتجات المتداولة في البورصة، مع مراعاة تقييمها لنضج مكان الصناعة ومستوى تنظيم سوق العقود الآجلة. ومع ذلك، فإن الجهة التنظيمية منفتحة على الموافقة على المنتجات المتداولة في البورصة للأصول المشفرة التي يمكن أن تفي بجميع معايير التقييم ذات الصلة. هنا، تشير الهيئة التنظيمية:

"في هذا الوقت، من وجهة نظرنا، فإن الأصول المشفرة الوحيدة التي من المحتمل أن ترضي هذه العوامل هي بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH)."

يبدو أن مبادرة هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية قد تم تحفيزها من خلال الإدراج الأخير للمنتج المتداول في البورصة لإيثريوم في بورصة تورنتو - وهو أمر تشير إليه هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية صراحةً في ورقتها - والاعتبارات المستمرة من قبل بورصة الأوراق المالية الأسترالية (ASX) للعديد من طلبات المنتجات المتداولة في البورصة للعملات المشفرة.

في الأشهر الأخيرة، أصبحت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية استباقية بشكل متزايد في الوصول إلى شركات بلوكتشين والعملات المشفرة المحلية وكانت تحاول بناء الثقة والتعاون مع اقتصاد العملات المشفرة. ومع ذلك، فقد تلقت الهيئة التنظيمية انتقادات من بعض هذه الشركات بسبب الغموض الملحوظ في اللوائح الحالية والتزامات الامتثال لشركات العملات المشفرة.

وقد شددت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية في بيانها على أن الطريقة التي يتم بها تصنيف الأصول المشفرة وتنظيمها في أستراليا هي مسألة تهم الحكومة. تقوم لجنة مجلس الشيوخ المختارة في أستراليا بتقييم الخيارات لتطوير إطار تنظيمي شامل للعملات المشفرة والأصول الرقمية، وتؤكد هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية أن ورقتها "لا تسعى إلى تحديد أي قرار قد تتخذه اللجنة مسبقًا".

يجب إرسال التعليقات من الجمهور إلى هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية بحلول ٢٧ يوليو. ويمكن للمستجيبين اختيار إرسال ردودهم بشكل مفتوح أو مجهول أو باستخدام اسم مستعار.

تناول مؤسس بيتاشيرز ورئيسها التنفيذي أليكس فاينوكور في حديثه إلى كوينتيليغراف سؤال استشارة هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية حول إذا ما كان من المناسب تعرض مستثمري الأفراد على الأصول المشفرة الكامنة في المنتجات المتداولة في البورصة من خلال السوق الأسترالية المرخصة. حيث قال فاينوكور إن بيتاشيرز، بصفتها مزودًا محليًا للمنتجات المتداولة في البورصة وغيرها من الصناديق المتداولة في البورصة الأسترالية ASX، ترى أن هذا النهج سيوفر للمستهلكين حماية أفضل من الوصول المباشر من خلال البورصات.

ووافق فاينكور أيضًا على الاقتراح القائل بأن المنتجات الاستثمارية المنظمة مثل المنتجات المتداولة في البورصة يجب أن تقتصر على "مجموعة فرعية صغيرة من الأصول المشفرة، والتي يمكن أن تظهر سيولة قوية وشفافية واكتشاف الأسعار."