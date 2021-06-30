بنك روسيا يشكل أول مجموعة اختبار رقمية للروبل

تام شمس - الأربعاء 30 يونيو 2021 01:44 مساءً - يقوم البنك المركزي الروسي بإنشاء مجموعة من المؤسسات المصرفية لاختبار عملته الرقمية للبنك المركزي (CBDC) العام المقبل.

ففي يوم الثلاثاء، أعلن بنك روسيا رسميًا عن إنشاء المجموعة التجريبية الأولى لاختبار الروبل الرقمي، والتي تضم ١٢ بنكًا روسيًا.

يشمل الأعضاء التجريبيون أكبر البنوك الروسية مثل سبيربنك المدعوم من الدولة وفي تي بي، بالإضافة إلى البنوك الخاصة الكبرى مثل تينكوف بنك. ومن بين المشاركين الآخرين البنك التجاري ألفا بنك وغازبرومبنك وبرومزفيازبنك وإيك برز بنك ودوم دوت آر إف و إس كيه بي بنك وتي كيه بي وسويوز بنك.

وأعاد البنك التأكيد على خطط روسيا لإكمال نموذج أولي لمنصة الروبل الرقمية بحلول نهاية عام ٢٠٢١ وبدء الاختبار في يناير ٢٠٢٢. وستشمل المرحلة الأولى من الاختبار إصدار الروبل الرقمي والعديد من العمليات الأخرى. ثم يخطط بنك روسيا لتوسيع عدد المشاركين ومجموعة الأنشطة التجريبية.

حيث قالت أولغا سكوروبوغاتوفا، النائب الأول لمحافظ بنك روسيا، إن الروبل الرقمي سيزيد من توفر المدفوعات مع تقليل التكاليف.

أعلن بنك روسيا رسميًا عن خطط عملات البنوك المركزية الرقمية الخاصة به، وأصدر ورقة استشارية حول تطوير الروبل الرقمي في أكتوبر ٢٠٢٠.

أثار منح البنك المركزي للروبل الرقمي الأولوية على العملات المشفرة الخاصة غضب بعض الشخصيات البارزة، بما في ذلك الأوليغارش البارز أوليغ ديريباسكا، الذي جادل مؤخرًا بأن البنك يجب أن يوفر "أداة مالية حقيقية تمكن من الاستقلال في تسويات التجارة الخارجية".

كذلك قال الرئيس التنفيذي لتينكوف إن سياسات البنك المركزي تمنع تينكوف من تقديم خدمات تداول العملات المشفرة.