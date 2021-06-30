حزب العمال الاشتراكي الإسباني يُطلق مبادرة العملة الرقمية العامة

تام شمس - الأربعاء 30 يونيو 2021 01:44 مساءً - يدعم حزب العمال الاشتراكي الإسباني (PSOE)، وهي الهيئة السياسية الحاكمة في إسبانيا، مبادرة العملة الرقمية الوطنية الجديدة.

حيث قدم حزب العمال الاشتراكي الإسباني، وهو أقدم حزب نشط في إسبانيا والقوة الرائدة في مجلس النواب، اقتراحًا غير قانوني لإطلاق عملة رقمية وطنية استجابة للانخفاض المستمر في استخدام النقد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المحلية إل إكونوميستا يوم الإثنين.

وأشار الحزب إلى أن الاقتراح يأتي استجابة لتجارب البنك المركزي الأوروبي مع اليورو الرقمي. وقد صرح كارلوس كونيسا، المدير العام لقسم الابتكار المالي في البنك المركزي الإسباني، مؤخرًا أن "قرار إطلاق مشروع بشأن اليورو الرقمي بات قريبًا للغاية".

ووفقًا للاقتراح، فإن العملة الرقمية الوطنية ستمكّن من زيادة السيولة "في حالة الحاجة إلى التوسع النقدي، وهي تسمح بآلية أكثر مباشرة، من خلال ضخ السيولة مباشرة في الحسابات الجارية وبالتالي تحويلها على الفور ودون وسطاء إلى النشاط الاقتصادي."

وتابع الحزب أن العملة الرقمية الإسبانية "ستنهي" امتياز "البنوك على النقود"، مشيرًا إلى أن المشروع سيتحقق "بدون تأميم النظام المصرفي أو تأميم الائتمان".

في الوقت الحالي، من الممكن تمامًا أن يكون لكل فرد حسابه الخاص بأمواله الرقمية مباشرةً في البنك المركزي. ويقال إن الامتياز، في الوقت الحالي، يقتصر على البنوك".

وفقًا لإل إكونوميستا، اقترح حزب العمال الاشتراكي الإسباني في البداية إنشاء عملة رقمية وطنية في منتصف يونيو. وحث الحزب الحكومة على إنشاء مجموعة مخصصة لتقييم تأثير العملة الرقمية على الاستقرار المالي الأكبر للاقتصاد الإسباني ومنطقة اليورو ككل.