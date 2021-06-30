كوين ماركت كاب تطلق مقايضات توكن إيثريوم بدعم من يونيسواب

تام شمس - الأربعاء 30 يونيو 2021 01:44 مساءً - أطلق كوين ماركت كاب (CMC) ميزة تبادل التوكنات على موقعها الإلكتروني من خلال التكامل مع البورصة اللامركزية يونيسواب.

يُعد كوين ماركت كاب واحدة من أشهر مجمعي بيانات سوق العملات المشفرة في الصناعة وهي مملوكة لشركة باينانس منذ أبريل ٢٠٢٠.

تشتمل صفحات التوكنات المستندة إلى إيثريوم في الموقع الآن على توكن مبادلة، مما يتيح للمستخدمين توصيل المحفظة والمبادلة بين توكنات ERC-٢٠. تدعم المنصة محافظ من ميتاماسك وكوين بيز وفورتمتيك وبورتيس وواليت كونكت.

ألمح كوين ماركت كاب إلى أنه قد تكون هناك عمليات تكامل إضافية مع البورصات اللامركزية والشبكات الأخرى في المستقبل، مع إعلانها يوم ٢٩ يونيو الذي يشير إلى أن إيثريوم فقط مدعوم "في هذا الوقت" وأن يونيسواب الإصدار ١ والإصدار ٢ سيكونان "أول بورصة لامركزية مدعومة لمبادلات التوكنات".

شهدت كوين ماركت كاب ارتفاعًا ملحوظًا في حركة مرور مواقع الويب منذ بداية العام، حيث ارتفعت من ١٠١ مليون زيارة إجمالية في يناير إلى ٢٧٢,٣٢ مليون زيارة في مايو. باينانس هو الموقع الأعلى الذي يحيل حركة المرور إلى النظام الأساسي، بما يعادل ٥٢,٦٨٪ من الإحالات الشهر الماضي، وفقًا لبيانات من شركة تحليلات مواقع الويب لايك ويب.

تأسست كوين ماركت كاب في عام ٢٠١٣ وأصبحت واحدة من أكثر مواقع بيانات العملات المشفرة المرجعية في العالم. في عام ٢٠١٩، أطلقت المنصة مؤشرات العملات المشفرة على منصات مالية رئيسية مثل خدمة بيانات مؤشر ناسداك العالمية و بلومبرغ تيرمينال.

على الرغم من التصريحات العلنية لباينانس بأن كوين ماركت كاب يتمتع باستقلال تشغيلي بعد الاستحواذ عليها في أبريل ٢٠٢٠، غادر بعض كبار المسؤولين التنفيذيين في غضون أشهر من الاستحواذ. وقد أفاد كوينتيليغراف في ٣١ أغسطس ٢٠٢٠ أن الرئيس التنفيذي بالإنابة كاريلين تشان مع زملائه جيريمي سيو وسبنسر يانغ غادرا الشركة.

ومع ذلك، فإن تكامل يونيسواب يتماشى على نطاق واسع مع رؤية تشان لتحقيق قدر أكبر من تبني العملة المشفرة التي أوضحتها لكوينتيليغراف في أغسطس ٢٠٢٠، مشيرة إلى أن: