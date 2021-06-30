إتش إس بي سي يصبح أول كيان أجنبي ينضم إلى بلوكتشين اعرف عميلك في دبي

تام شمس - الأربعاء 30 يونيو 2021 11:49 صباحاً - أعلن عملاق الخدمات المصرفية العالمية إتش إس بي سي عن انضمامه بنجاح إلى شبكة بلوكتشين الإقليمية الخاصة التي تركز على ممارسات اعرف عميلك (KYC) والمدعومة من حكومة دبي.

إتش إس بي سي هو أول عضو مؤسس من الخارج ورابع عضو كليًا، ينطلق مباشرة على "منصة بلوكتشين لممارسات اعرف عميلك في الإمارات العربية المتحدة"، التي طورتها دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، والتي أطلق عليها اسم "اقتصاد دبي".

منصة بلوكتشين "اعرف عميلك" في دولة الإمارات العربية المتحدة هي نظام بيئي وطني لتبادل بيانات "اعرف عميلك" التي تم التحقق منها بين سلطات الترخيص والمؤسسات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ووفقًا لغالف نيوز، توفر إضافة إتش إس بي سي إلى النظام الأساسي للمستثمرين خيار فتح حساب رقميًا مع البنك الدولي باستخدام البيانات التي تم التحقق منها بالفعل من قبل بنك آخر عبر بلوكتشين.

وأشاد مدير التطوير في اقتصادية دبي، عمر المهيري، بالمنصة لتقديم وفورات الكفاءة وتحسين مناخ الأعمال العام في الإمارات العربية المتحدة، قائلًا:

لقد غيرت منصة بلوكتشين في الإمارات العربية المتحدة رحلة حساب البنك للمستثمرين من خلال تقليل الوقت الذي يستغرقه إنشاء علاقات مع البنوك بشكل كبير. وسيؤدي ذلك إلى تحسين ترتيب دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل إيجابي في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال العالمي".

تأسست المنصة في فبراير ٢٠٢٠ وتسمح للبنوك بإعادة توجيه عملية التحقق من الهوية، والتي يمكن أن تكون عملية طويلة ومكلفة باستخدام الأساليب التقليدية.

ويشمل الأعضاء البنوك والمؤسسات المالية المحلية الكبرى بما في ذلك بنك الإمارات الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي التجاري وبنك أبوظبي التجاري وبنك رأس الخيمة الوطني وبنك المشرق.

يأمل الشرق الأوسط في أن يصبح مركزًا للتمويل الرقمي مع وجود دبي في مركزه. ففي مارس، أفاد كوينتيليغراف أن سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) تواصل جهودها لإنشاء إطار موحد للوائح العملات المشفرة في المدينة.