السناتور سينثيا لوميس تدعم العملات المشفرة لخطط التقاعد الأمريكية

تام شمس - الأربعاء 30 يونيو 2021 11:49 صباحاً - تود سينثيا لوميس، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي ومؤيدة بيتكوين، أن ترى سكان الولايات المتحدة يتحولون إلى بيتكوين كجزء من إستراتيجية متنوعة لخطط التقاعد الخاصة بهم.

ففي حديثها خلال قمة المستشارين الماليين من سي إن بي سي يوم ٢٩ يونيو، صرحت السناتور لوميس أنها تود أن تصبح عملة بيتكوين وغيرها من الأصول المشفرة جزءًا طبيعيًا من تخصيصات الأصول المتنوعة المستخدمة لصناديق التقاعد من أجل الحماية من التضخم.

وأضافت: "أود أيضًا أن أرى الأفراد قادرين على استخدام عملات بيتكوين والعملات المشفرة التي يفضلونها والتي تكون آمنة، والتي واجهت عقبات مكافحة غسل الأموال وقانون السرية المصرفية".

كما شددت لوميس على أهمية الحفاظ على "توزيع الأصول المتنوعة" - محذرةً من مخاطر التضخم الناجمة عن الإنفاق الحكومي وطباعة النقود:

"الكونغرس ينفق تريليونات وتريليونات الدولارات، ويغرق اقتصادنا والاقتصاد العالمي بالدولار الأمريكي، ولا توجد طريقة لا يمكننا بها التقليل من قيمة الدولار الأمريكي."

في حين تمكن المواطنون الأمريكيون من تضمين الأصول المشفرة في محافظ التقاعد الخاصة بهم منذ أن أصدرت دائرة الإيرادات الداخلية إرشادات حول القطاع لأول مرة في عام ٢٠١٤، ظلت ممارسة تجميع الأصول الرقمية في خطة التقاعد للفرد ممارسة غير منتشرة بكثرة.

خلال المقابلة، كشفت لوميس أنها تمتلك حاليًا إجمالي ٥ بيتكوين، بعد أن اشترت أول بيتكوين لها في عام ٢٠١٣ مقابل ٣٣٠ دولارًا تقريبًا. وعلى الرغم من اتجاهها الصعودي في بيتكوين، فقد أكدت أن التنويع هو المفتاح وليس الذهاب إلى بيتكوين بالكامل: