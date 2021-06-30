محافظ بنك فرنسا: "لم يتبق لدينا الكثير من الوقت" لتنظيم العملات المشفرة

تام شمس - الأربعاء 30 يونيو 2021 03:48 صباحاً - قال محافظ بنك فرنسا فرانسوا فيليروي دي غالو إن على أوروبا أن تجعل تنظيم العملات الرقمية أولوية أو تخاطر بالأصول الرقمية التي تتحدى سيادتها النقدية.

ففي مؤتمر مالي في باريس يوروبليس اليوم، قال فيليروي إنه يعتقد أن الاتحاد الأوروبي لم يتبق أمامه سوى "عام أو عامين" لوضع إطار تنظيمي للعملات المشفرة. إن عدم اتخاذ إجراء، وفقًا لمحافظ البنك المركزي، من شأنه أن "يخاطر بتآكل سيادتنا النقدية" ويحتمل أن يضعف اليورو.

حيث قال فيليروي: "يجب أن أؤكد هنا على الضرورة الملحة: لم يتبق أمامنا الكثير من الوقت، عام أو عامين". "فيما يتعلق بكل من العملات (الرقمية) والمدفوعات، نحتاج إلى التحرك بأسرع ما يمكن في أوروبا."

دعا فيليروي الاتحاد الأوروبي إلى "اعتماد إطار تنظيمي في الأشهر المقبلة"، نظرًا للدور المتزايد الذي تلعبه العملات المشفرة في الأسواق الإقليمية. انخفض استخدام السيولة خلال الأشهر القليلة الأولى من الجائحة، وهو اتجاه قال فيليروي إنه قد يؤدي إلى "تهميش استخدام أموال البنك المركزي".

حذر محافظ بنك فرنسا سابقًا المنظمين من المخاطر المحتملة للعملات المشفرة، بما في ذلك العملات المستقرة والعملات الرقمية للبنك المركزي أو CBDCs. في سبتمبر، قال إن شركات التكنولوجيا الكبيرة يمكن أن تبني "بنى تحتية مالية خاصة وأنظمة نقدية" - بما في ذلك إصدار عملاتها المستقرة - والتي يمكن أن تؤثر سلبًا على السيادة المالية في الاتحاد الأوروبي لعقود.