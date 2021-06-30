كوين بيز ستدفع للمستخدمين فائدة بنسبة ٤٪ على مقتنيات USDC

تام شمس - الأربعاء 30 يونيو 2021 02:42 صباحاً - أعلنت كوين بيز، وهي بورصة رئيسية للعملات المشفرة، أن المستخدمين سيكونون قادرين على كسب فائدة بنسبة ٤٪ على عملة USDC من خلال منتج الشركة مقارنةً ببديل حساب توفير بالعملات الورقية.

ففي مدونة يوم الثلاثاء، قالت كوين بيز إن مستخدميها يمكن أن يكسبوا ٤٪ عائد سنوي، أو APY، عن طريق إقراض ممتلكاتهم مقابل عملات يو إس دي كوين (USDC) المستقرة. ويبدو أن بورصة العملات المشفرة تستهدف البنوك بهذا العرض، مدعيةً أنه تقدم عائدًا أفضل من حساب التوفير النموذجي في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، قالت كوين بيز إن عملات USDC المُقرضة غير محمية من قبل المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع أو مؤسسة حماية مستثمري الأوراق المالية - على عكس حسابات التوفير النموذجية في الولايات المتحدة - ولا تقدم البورصة حساب فائدة للعملات المشفرة يوفر "أسعارًا جذابة على أصول العملاء. "في حين أن معظم حسابات التوفير في الولايات المتحدة توفر عوائد أقل من ١٪ على الدولار، فإن العديد من منصات العملات المشفرة الأخرى توفر معدل فائدة يقارب ٨٪ لإقراض عملات ثابتة مربوطة بالدولار الأمريكي.

"في حين أن أسعار الفائدة المرتفعة جذابة، إلا أنها يمكن أن تمثل مستويات متفاوتة من المخاطر"، حسبما تزعم كوين بيز. "قد تجد أن أصولك يتم إقراضها لأطراف ثالثة غير محددة وتخضع لمخاطر الائتمان الخاصة بهم، مما قد يؤدي إلى خسارة كاملة لممتلكاتك من العملات المشفرة."

في وقت كتابة المقالة، كانت USDC هي ثامن أكبر عملة مشفرة، بقيمة سوقية تزيد عن ٢٥ مليار دولار. لا تزال تيثر (USDT) أكثر العملات المستقرة شيوعًا في سوق العملات المشفرة، حيث يتتي في المركز الثالث بقيمة سوقية تبلغ ٦٢,٥ مليار دولار.