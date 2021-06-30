باينانس تواجه اضطرابات تنظيمية حيث يستهدف المشرعون البورصات "العالمية"

تام شمس - الأربعاء 30 يونيو 2021 02:42 صباحاً - واجهت أكبر منصة تداول للعملات المشفرة في العالم، باينانس، اضطرابات تنظيمية خلال الأسبوع الماضي حيث فرضت السلطات قيودًا على استخدام البورصات غير المصرح بها وحذرت المواطنين من الوصول إليها. وبالنسبة إلى باينانس، فإن تبني لقب "البورصة العالمية" لم يفعل شيئًا يذكر لإرضاء المنظمين الذين يطلبون تراخيص محددة لتقديم الخدمات المالية لمواطنيهم.

وفيما يلي ملخص موجز للإجراءات التنظيمية الأخيرة المتعلقة بباينانس.

اليابان

في ٢٥ يونيو، اتهمت وكالة الخدمات المالية اليابانية، أو FSA، باينانس بالعمل في البلاد دون تسجيل مناسب - مما قد يمهد الطريق لمعركة قانونية مطولة مع المنظمين. وهذا لأنه، على عكس الولايات القضائية الأخرى، وضعت اليابان قواعد تسجيل وتشغيل محددة لبورصات العملات المشفرة منذ عام ٢٠١٨ على الأقل. وبدلًا من الامتثال للتوجيهات، قررت باينانس نقل عملياتها إلى مالطا في عام ٢٠١٨.

لا يقتصر تحذير وكالة الخدمات المالية اليابانية على باينانس أيضًا. ففي مايو من هذا العام، حذرت الهيئة التنظيمية بورصة المشتقات "بايبيت" من أنها تنتهك قواعد التسجيل.

أونتاريو (كندا)

في نفس الوقت تقريبًا الذي أصدرت فيه هيئة الرقابة المالية اليابانية تحذيرها، أعلنت باينانس أنها ستوقف جميع العمليات في مقاطعة أونتاريو الكندية بعد أن قدمت هيئة تنظيم الأوراق المالية الإقليمية إجراءات جديدة شاملة تستهدف بورصات العملات المشفرة.

ففي ١٩ أبريل، قدمت هيئة الأوراق المالية في أونتاريو، أو OSC، نشرة اكتتاب ومتطلبات جديدة لتسجيل بورصات العملات المشفرة. وباستخدام ذلك كمعيار، حددت هيئة الأوراق المالية في أونتاريو بورصتي عملات مشفرة - بايبيت وكيوكوين - بزعم "انتهاك" قوانين الأوراق المالية الكندية. بدلًا من الامتثال للقرارات الجديدة، قررت باينانس الخروج من السوق بالكامل، مما يمنح المستخدمين حتى نهاية العام لتصفية حساباتهم وإغلاقها.

المملكة المتحدة

تصدرت باينانس عناوين الأخبار مرة أخرى يوم الأحد بعد أن أمرت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة، أو FCA، البورصة بوقف جميع "الأنشطة المنظمة" في البلاد. وتم تفسير ذلك من قبل الكثيرين على أنه حظر شامل لاستخدام باينانس لشراء وبيع العملات المشفرة في المملكة المتحدة؛ وفي غضون ذلك، تم حظر المعاملات بالجنيه الإسترليني المحلي، وفقًا للمستخدمين.

تؤكد باينانس أن إشعار هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة يتعلق بشركة باينانس ماركتس ليميتد، وهي كيان قانوني منفصل حصلت عليه الشركة في مايو ٢٠٢٠. وعلى هذا النحو، "لا تقدم أي منتجات أو خدمات عبر موقع باينانس دوت كوم"، على حد قول الشركة.

ومع ذلك، اعتبارًا من ٣٠ يونيو فصاعدًا، يجب على باينانس إخطار مستخدمي المملكة المتحدة بالقيود التي تفرضها هيئة السلوك المالي على موقعها على الويب وتطبيقات الهاتف المحمول.

ألمانيا

في أبريل من هذا العام، حذرت هيئة الرقابة المالية الألمانية، أو BaFin، منصة باينانس من إمكانية تغريمها ما يصل إلى ٦ ملايين دولار، أو ٥ ملايين يورو، لتقديمها توكنات لتتبع الأوراق المالية بدون نشرة استثمارية للمستثمرين. وعلى وجه التحديد، أثارت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة مشكلات مع التوكنات الرقمية التي تتعقب الأسهم الممتازة مثل مايكروسوفت وأبل وتسلا. ووفقًا لصحيفة فاينانشيال تايمز، أخبرت باينانس الجهة التنظيمية أن توكنات الأسهم الرقمية الخاصة بها ليست أوراقًا مالية لأنها تم شراؤها من خلال وسيط تابع لجهة خارجية ولا يمكن نقلها إلى بورصات أخرى.

الولايات المتحدة الأمريكية

تعمل باينانس في الولايات المتحدة من خلال مكتب تداول مخصص يسمى باينانس.يو إس، لكنه أيضًا واجه تدقيقًا في الأشهر الأخيرة. ففي مايو من هذا العام، أفادت بلومبرغ أن باينانس تخضع للتحقيق من قبل وزارة العدل ودائرة الإيرادات الداخلية في تحقيق مشترك لقضية غسيل أموال وتهرب ضريبي.

وقد دحض تشانغ بينغ زاو، الرئيس التنفيذي لشركة باينانس، عنوان التقرير من خلال لفت الانتباه إلى حقيقة أن باينانس تعاونت مع وكالات إنفاذ القانون الأمريكية "لمحاربة اللاعبين السيئين".