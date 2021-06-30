كريبتو دوت كوم تُعلن عن شراكة عالمية مع فورميولا ون

تام شمس - الأربعاء 30 يونيو 2021 02:42 صباحاً - أعلنت بورصة العملات المشفرة "كريبتو دوت كوم" أنها ستشترك مع فورميولا ون في سلسلة السباقات الخاصة بها هذا العام.

ففي إعلان اليوم، قالت فورميولا ون إن كريبتو دوت كوم ستكون الشريك العالمي والافتتاحي الجديد لسلسلة سبرينت ٢٠٢١، المقرر أن تبدأ في ١٧ يوليو. وكجزء من الاتفاقية - التي ذكرت سي إن بي سي أنها تبلغ ١٠٠ مليون دولار - ستصبح البورصة الراعي الرسمي للعملات المشفرة لسلسلة السباقات وشريك التوكنات غير القابلة للإتلاف (NFT).

حيث قال بن بينكوس، مدير الشراكات التجارية في الفورمولا ١: "سنعتمد بشكل كبير على خبرة [كريبتو دوت كوم] أثناء استكشافنا لعالم العملات المشفرة، وهي منطقة نهتم بها كثيرًا، وستكون هذه هي المرة الأولى كرياضة التي نوفر فيها للجماهير فرصة استكشاف هذا العالم المثير بينما نزيد من حضورنا الرقمي".

ألمحت فورميولا ون إلى أن سائقي سيارات السباق ستتاح لهم الفرصة للفوز بجائزة جديدة ذات طابع العملات المشفرة، والتي سيتم الإعلان عنها قبل حدث غراند بري البلجيكي يوم ٢٩ أغسطس. كما أعلنت سلسلة السباقات عن نيتها متابعة التزام كريبتو دوت كوم' من شهر مايو بأن تصبح محايدة الكربون في غضون ١٨ شهرًا، قائلة إنها تخطط لتكون "خالية من الكربون" كرياضة بحلول عام ٢٠٣٠.

حيث قال كريس مارساليك، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة كريبتو دوت كوم، لكوينتيليغراف: "نحن، في جوهرنا، منظمات تقنية تركز على الابتكار". "إنه جزء من الحمض النووي لمنظمات مثل منظمتنا لإيجاد حلول تقنية ذكية للمشاكل الصعبة مثل معالجة تغير المناخ."