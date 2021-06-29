أرغو بلوكتشين تتلقى قرضًا مدعومًا ببيتكوين بقيمة ٢٠ مليون دولار من غالاكسي ديجيتال لمنشأة التعدين في تكساس

تام شمس - الثلاثاء 29 يونيو 2021 08:54 مساءً - أصدرت شركة غالاكسي ديجيتال قرضًا بقيمة ٢٠ مليون دولار لشركة تعدين العملات المشفرة "رغو بلوكتشين"ومقرها المملكة المتحدة لبناء مركز بيانات في غرب تكساس.

ففي إعلان يوم الثلاثاء من أرغو، قالت الشركة إنها حصلت على ١٤ مليون جنيه إسترليني - حوالي ١٩,٤ مليون دولار في وقت كتابة المقالة - في اتفاقية قرض مدتها ستة أشهر من غالاكسي ديجيتال باستخدام جزء من مقتنيات بيتكوين (BTC) كضمان. ووفقًا لأرغو، سيتم استخدام عائدات القروض بالإضافة إلى الأموال التي تم جمعها من جولات التمويل السابقة لتوسيع عمليات التعدين في تكساس وتغطية تكاليف التشغيل الحالية.

حيث قال بيتر وول، الرئيس التنفيذي لشركة أرغو: "تسمح هذه الاتفاقية لشركة أرغو بتأمين شروط تنافسية لمنشأة قرض مع السماح لنا أيضًا بمواصلة الاحتفاظ بعملات بيتكوين الخاصة بنا".

نظرًا لأن القرض مدعوم جزئيًا من بيتكوين، يمكن أن تستفيد أرغو من الاحتفاظ بالعملة المشفرة ومعرفة إذا ما كان السعر سيرتفع بحلول الوقت الذي يحين فيه موعد سداد القرض في ديسمبر. وقد أخبر وول كوينتيليغراف في مارس أنه يتلقى راتبه من أرغو بالكامل بعملة بيتكوين، وحتى نهاية شهر مايو، أفادت الشركة أنها تحتفظ بـ ١١٠٨ بيتكوين - أكثر من ٤٠ مليون دولار - بعد أن قامت بتعدين ٧١٦ عملة في عام ٢٠٢١.

كانت أرغو تستعد لبناء مركز بيانات في غرب تكساس لبعض الوقت. ففي مارس، أعلنت الشركة أنها حصلت على قطعة أرض مساحتها ٣٢٠ فدانًا تخطط لاستخدامها لبناء منشأة تعدين عملات مشفرة بقدرة ٢٠٠ ميغاوات. وفي ذلك الوقت، استشهد وول بالطاقة المتجددة الرخيصة في الولاية وكذلك انفتاحها على الابتكار في التقنيات الجديدة كجزء من الأسباب وراء هذه الخطوة.