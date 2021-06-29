المضاربون على الانخفاض يتراجعون، لكن سعر بيتكوين لا يزال يتأرجح أقل من ٣٥ ألف دولار

تام شمس - الثلاثاء 29 يونيو 2021 05:41 صباحاً - على الرغم من أن المضاربين على الارتفاع أظهروا قوة في ساعات التداول الصباحية، لا يزال سعر بيتكوين (BTC) مثبتًا تحت مستوى المقاومة ٣٥٠٠٠ دولار وغير قادر على قلب المتوسط ​​المتحرك على مدى ٢٠ يومًا لدعم أو تأمين إغلاق يومي فوق المستوى.

وفقًا للبيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو منذ أن ارتفعت بيتكوين إلى ٣٥٤٠٠ دولار في ٢٨ يونيو، تم تداول العملة في نطاق يتراوح بين ٣٣٨٥٠ دولارًا و٣٥٠٠٠ دولار مع استمرار تداعيات الحملة الصينية على تعدين بيتكوين في التأثير على جميع أنحاء السوق.

مخطط زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

بالإضافة إلى قلب النظام الإيكولوجي لتعدين بيتكوين رأسًا على عقب، قامت الحكومة الصينية أيضًا بتحويل المسمار في عمليات بورصات العملات المشفرة المحلية، مما أدى إلى إغلاق BTCChina. كما حظرت الصين أيضًا بشكل فعال تداول المشتقات المشفرة لمستخدمي بورصة هوبي.

يتم التركيز على تدفقات بيتفينكس على بيتفينكس أثناء استمرار البيع

وفقًا لبيانات من غلاسنود، يبدو أن حركة السعر الهبوطي خلال الأسبوع الماضي "قد أحدثت حالة من الذعر" لأصحاب الصفقات على المدى الطويل والقصير "كما يتضح من التقلب في نسبة ربح الناتج المنفق للمالكين على المدى الطويل، والاستسلام العميق في نسبة ربح الناتج المنفق للمالكين على المدى القصير."

نسبة ربح الناتج المنفق لمالكو بيتكوين على المدى القصير والطويل. المصدر: غلاسنود

وقد أوضحت غلاسنود:

"لقد حقق المالكون على المدى القصير خسائر أقل قليلًا مما كانت عليه في حدث الاستسلام في مارس ٢٠٢٠. كان المالكون على المدى الطويل على استعداد لإنفاق عملات بمتوسط ​​تكلفة يتراوح بين ٩,٢ آلاف دولار و١٦,٣ ألف دولار هذا الأسبوع، مما يشير إلى درجة عالية من عدم اليقين".

سلطت نظرة ثاقبة على ظروف السوق الحالية قدمتها كريبتو كوانت الضوء على تدفقات بيتكوين الداخلة والخارجة في بيتكوين كمقياس محتمل لتطورات السوق.

ووفقًا لتحليل كريبتو كوانت، شهد السوق "تدفقًا مرتفعًا نسبيًا لسوق بيتكوين الفوري مقابل المشتقات"، وهو تغيير عادةً ما "يشير إلى نقطة تحول" في السوق.

سلطت كريبتو كوانت الضوء على أن الزيادة الأخيرة التي شهدتها التدفقات على جميع البورصات (MA٧) لبيتكوين "تشير إلى أن الودائع الكبيرة التي تسببت في الانخفاض تقترب من نهايتها"، وهي ملاحظة تم دعمها بشكل أكبر من خلال تدفقات بيتكوين الخارجة من بيتفينكس، "والتي تم اعتبارها الجاني الرئيسي للاتجاه الهبوطي الأخير".تم تسليط الضوء على الموقف الخطير بشكل متزايد الذي يجد المضاربون على الانخفاض أنفسهم فيه الآن من قبل محلل العملات المشفرة على تويتر، ويليام كليمنتي الثالث، الذي نشر التغريدة التالية التي تشير إلى ١١ يومًا متتاليًا من التمويل السلبي.

ارتفاع بيتكوين يجلب الراحة إلى العملات البديلة

شهدت معظم العملات البديلة تحولًا في الأسعار حيث أظهرت بيتكوين علامات على الحياة فوق ٣٤٠٠٠ دولار، بما في ذلك زيادة بنسبة ١٥,٧٪ في سعر إيثريوم (ETH) مما أدى لفترة وجيزة إلى رفع أعلى عملة بديلة إلى ما فوق ٢١٠٠ دولار.

أداء سوق العملات المشفرة اليومي. المصدر: كوين٣٦٠

تم تسجيل أفضل أداء اليوم من قبل بوبيولاس (PPT)، التي ارتفعت بنسبة ١٠٠٪ إلى أعلى مستوى خلال اليوم عند ٢,٦٧ دولار، بينما سجلت أيوتكس (IOTX) وكوساما (KSM) وكومباوند (COMP) جميعها ٣٣٪.

يبلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة الآن ١,٤٠٢ تريليون دولار ومعدل هيمنة بيتكوين ٤٦,١٪.

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