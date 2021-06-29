قد لا تحذو المكسيك حذو السلفادور حول بيتكوين ... حتى الآن

حذرت السلطات المسؤولة عن التنظيم المالي في المكسيك من تعامل المؤسسات المالية مع العملات المشفرة، قائلة إن الأصول الرقمية لا تزال لا تعتبر عملة قانونية في البلاد.

ففي مؤتمر صحفي يوم الاثنين، أصدر ممثلون عن وزارة المالية المكسيكية وبنك المكسيك واللجنة الوطنية للبنوك والأوراق المالية بيانًا مشتركًا يحذر المستثمرين من أن الأصول الافتراضية تحمل مخاطر كامنة كوسيلة للتبادل وتخزين القيمة. وأضافوا أن أي مؤسسة مالية مقرها في المكسيك "غير مصرح لها بتنفيذ العمليات العامة وعرضها بأصول افتراضية"، مشيرين على وجه التحديد إلى بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) وريبل.

يبدو أن المنظمين الماليين والبنك المركزي في البلاد يستهدفون ريكاردو ساليناس بلييغو فيما يتعلق بإعلانه الأخير عن بيتكوين. حيث قال ثالث أغنى شخص في المكسيك يوم الأحد إنه يستكشف إمكانية قبول مصرفه، بانكو أزتيكا، بيتكوين في محاولة واضحة لتعزيز التبني على نطاق واسع.

ومع ذلك، قال وزير المالية أرتورو هيريرا إن الأنظمة المالية في المكسيك ممنوعة من استخدام العملات المشفرة، وهي سياسة من غير المرجح أن تتغير في المستقبل القريب. وأضافت السلطات أنها ستتابع تطور العملة المشفرة وكذلك الاستخدامات المحتملة لتقنيتها الأساسية، لكنها لا تزال تشير إلى الأصول الرقمية على أنها متقلبة ومضاربة ووسيلة تداول أقل فعالية من العملات الورقية.