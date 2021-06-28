استراتيجيو جي بي مورغان يحذرون من أن استثمارات بيتكوين على المدى القصير تمثل تحديًا

تام شمس - الاثنين 28 يونيو 2021 06:48 مساءً - يبدو أن رقصة عطلة نهاية الأسبوع في بيتكوين (BTC) بين ٣٠ ألف دولار و٣٤ ألف دولار تعزز قصة عدم اليقين على المدى القصير، حيث يعتقد خبراء جي بي مورغان الاستراتيجيون أن سوق العملات المشفرة ليس صحيًا بعد.

حيث اقترحت ملاحظة يوم الجمعة من فريق جي بي مورغان تشيس أن استثمارات بيتكوين على المدى القريب لا تزال تمثل تحديًا. واستنادًا إلى البيانات الموجودة على السلسلة، قال الاستراتيجيون في جي بي مورغان أنه "من المحتمل أن يكون هناك الكثير من الصفقات غير المربحة التي تحتاج إلى إقفالها عبر السوق."

يسرد جي بي مورغان استقرار سوق عقود بيتكوين الآجلة وإمكانية زيادة تكاليف الإنتاج بسبب هجرة القائمين بالتعدين من الصين كعوامل إيجابية. تُظهر العديد من التحليلات أن تكلفة إنتاج بيتكوين مرتبطة تاريخيًا بسعرها. لذلك، قد يكون لارتفاع الأسعار في تكلفة التعدين تأثير معزز على سعر بيتكوين.

تشير الملاحظة إلى أن سوق العملات المشفرة يبدو أنه في بداية عملية الشفاء ولكنه ليس بصحة جيدة بعد. وقد أوصى ديفيد غريدر من فاندسترات بتقليل المخاطر أو شراء بعض الحماية، وفقًا لبلومبرغ.

جاء الارتداد عن ٣٠ ألف دولار، والذي يُنظر إليه على أنه مستوى دعم مهم، بعد ملاحظة جيه بي مورغان. انخفض سعر بيتكوين إلى ٣٠٠٧٠ دولارًا قبل أن يتعافى بسرعة إلى ٣٣٤٤٥ دولارًا خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفقًا لبيانات من كوينتيليغراف ماركتس برور وتريدينغ فيو. ثم ارتفع السعر فوق ٣٥٠٠٠ صباح يوم الاثنين.