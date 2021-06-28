مُشغل أول بورصة بيتكوين في الصين يخرج من مجال العملات المشفرة

تام شمس - الاثنين 28 يونيو 2021 04:08 مساءً - لم تعد بي تي سي تشاينا، وهي مشغل أقدم بورصة بيتكوين (BTC) في الصين، تعمل في مجال العملات المشفرة، وفقًا لبعض التقارير.

حيث باعت الشركة حصتها في بورصة بيتكوين زي جي دوت كوم المسجلة في سنغافورة إلى مؤسسة غير محددة في دبي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الصينية ذا توينتي فيرست سينشري بيزنس هيرالد مؤخرًا.

ووفقًا للتقرير، فإن زي جي دوت كوم هي بورصة عملات مشفرة مستقلة تمامًا ولها تسجيلات في الولايات المتحدة وسنغافورة وإستونيا وسيشيل ودول أخرى. يقال إن شركة بي تي سي تشاينا استثمرت في زي جي دوت كوم في يناير ٢٠١٩.

ووفقًا لتقرير صادر عن ساوث تشاينا مورنينغ بوست، قالت بي تي سي تشاينا إنها كانت تخرج من أعمال بيتكوين "استجابة لسياسة الحكومة الصينية"، في إشارة إلى الحملة الرئيسية على نشاط تعدين العملات المشفرة والأنشطة ذات الصلة في البلاد.

تأسست بي تي سي تشاينا في عام ٢٠١١ من قبل هوانغ شياويو ويانغ لينكي، واضطرت إلى التوقف عن تداول العملات المشفرة في أكتوبر ٢٠١٧ بعد حظر الحكومة الصينية لتداول العملات المشفرة. ثم باعت الشركة البورصة الخاصة بها إلى صندوق استثمار بلوكتشين في هونغ كونغ. استمرت البورصة في العمل تحت اسم BTCC، باستثناء العملاء الذين لديهم عنوان IP صيني.

وقد غذت أنشطة BTCC بعد البيع التكهنات بأنها كانت تابعة لشركة بي تي سي تشاينا، وأن يانغ لا يزال يتحكم في البورصة - وهي ادعاءات نفتها الشركة.

أعلنت شركة BTCC الأسبوع الماضي أن الشركة لم تتأثر بحملة الصين المشفرة. وقالت الشركة: "لم تتأثر BTCC في الوقت الحالي لأن BTCC لا توفر تداول العملات المشفرة، ولكن مشتقات العملات المشفرة".