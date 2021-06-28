ملياردير مكسيكي يتعهد بقيادة أول بنك صديق بيتكوين في المكسيك

تام شمس - الاثنين 28 يونيو 2021 11:49 صباحاً - ضاعف ثالث أغنى رجل في المكسيك، ريكاردو ساليناس بلييغو، دعمه لعملة بيتكوين، وكشف عن خطط لفتح أول بنك يقبل بيتكوين في البلاد.

ففي ٢٧ يونيو، قام الملياردير المكسيكي بتغريد دعمه للتبني واسع النطاق لبيتكوين، مشيرًا إلى أن بنكه "يعمل" ليصبح أول بنك في المكسيك يقبل الأصول الرقمية الرائدة في العالم.

تأتي التعليقات بعد تأييد هائل لبيتكوين من قبل ساليناس، الذي ذكر أنه من "الصواب تمامًا" التفكير في بيتكوين باعتبارها الذهب الجديد.

ساليناس هو مؤسس ورئيس مجلس إدارة غروبو ساليناس، وهي مجموعة شركات مكسيكية تمتد عبر شبكة التلفزيون والراديو تي في أزتيكا، ومتاجر التجزئة للأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية غروبو إليكترا، ونادي كرة القدم مازاتلان، والبنك المحلي الرئيسي بانكو أزتيكا.

يعمل بانكو أزتيكا، الذي حقق إيرادات سنوية قدرها ٢,٥٤ مليار دولار في عام ٢٠٢٠، في المكسيك وبنما وغواتيمالا وهندوراس وبيرو. وتقدم الشركة، التي بدأت تشغيل البنك في عام ٢٠٠٢، الائتمان الاستهلاكي للسلع والقروض الشخصية والصغيرة وبطاقات الائتمان والرهون العقارية وأنظمة الرواتب.

ووفقًا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات، ارتفعت ثروة ساليناس بمقدار ٢,٨ مليار دولار هذا العام لتصل إلى ١٥,٨ مليار دولار.

وأضاف المنفذ الإخباري أن ساليناس قال إنه استثمر ١٠٪ من محفظته السائلة في بيتكوين العام الماضي. وقد أعلن عن تقديره للأصل في مناسبات متعددة، بما في ذلك في مقابلة مع كوينتيليغراف في بداية عام ٢٠٢١.