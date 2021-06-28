إندكس كوب ستدرج بادجر داو في مؤشر ديفاي بالس إندكس للتمويل اللامركزي اعتبارًا من أغسطس

تام شمس - الاثنين 28 يونيو 2021 11:49 صباحاً - سيتم تضمين بادجر، وهو توكن الحوكمة لبروتوكول عائد بيتكوين المدعوم من إيثريوم، بادجر داو، في التوكنات المدعومة من مؤشر ديفاي بالس إندكس (DPI) الخاص بإندكس كوب اعتبارًا من أغسطس.

وقد أعلنت إندكس كوب الأخبار يوم ٢٦ يونيو، مشيرةً إلى أن إدراج بادجر سيتم تأجيله لمدة شهر واحد بسبب إعطاء الأولوية للترقيات الأخرى.

مؤشر ديفاي بالس هو مؤشر مرجح للقيمة السوقية يمتد إلى أكثر ١٠ توكنات التمويل اللامركزي قائمة على إيثريوم مدرجة في مجمع بيانات التمويل اللامركزي، ديفاي بالس.

ويعيد مؤشر ديفاي بالس التوازن في اليوم الأول من كل شهر، مع تعديل التخصيصات وفقًا لبيانات العرض والسعر المقدمة من كوين غيكو. ولن يتم تخصيص ترجيح أعلى من ٢٥٪ للتوكنات أثناء إعادة الموازنة.

حتى كتابة هذه المقالة، تمتلك يونيسواب أكبر تخصيص في مؤشر ديفاي بالس بحوالي ٢٦,٥ ٪، تليها آيف بنسبة ١٨,٤٪، وميكر بنسبة ١٣,٥٪، وكومباوند بنسبة ٩,٣٪.

في حين تمتلك كلٍ من SUSHI وYFI وSNX مخصصات تتراوح ما بين ٧٪ و٨,٦٪، بينما يتم ترجيح LRC وREN وKNC وBAL بين ١,٢٪ و٢,٤٪. وتمثل CREAM وFARM وMTA أقل من ١٪ من المؤشر لكل منها.

يستثني المؤشر التوكنات المغلفة والأصول التركيبية والمشتقات المرمّزة والتوكنات المرتبطة بالأصول المادية والتوكنات التي تمثل مطالبات الملكية للتوكنات الأخرى.

تخلى توكن ديفاي بالس إندكس عما يقرب من ثلثي قيمتها على مدار ستة أسابيع تقريبًا، حيث انخفضت من أعلى مستوى لها على الإطلاق في ١٢ مايو عند ٦٥٦,٤٩ دولارًا إلى آخر تغيير مقابل ٢٣٤ دولارًا.