هيئة الرقابة المالية البريطانية تطلب من باينانس وقف "النشاط المنظم" في البلاد

تام شمس - الاثنين 28 يونيو 2021 12:49 صباحاً - صدرت أوامر لباينانس، وهي واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم، بإيقاف جميع الأنشطة المنظمة في المملكة المتحدة بعد مراجعة عملياتها من قبل هيئة السلوك المالي (FCA) في البلاد.

حيث قالت الهيئة في إعلان: "باينانس ماركتس ليميتد غير مسموح لها بالقيام بأي نشاط منظم في المملكة المتحدة"، مضيفةً أنه لا يوجد كيان آخر في باينانس غروب لديه أي من التصاريح اللازمة للعمل في البلاد.

عند تسليم الإعلان، أصدرت هيئة السلوك المالي (FCA) أيضًا تحذيرًا صارمًا بشأن الاستثمار في البورصات غير المصرح بها:

"إن معظم الشركات التي تعلن عن استثماراتها وتبيعها في الأصول المشفرة غير مصرح لها من قبل هيئة السلوك المالي (FCA). وهذا يعني أنك إذا استثمرت في بعض مجموعات الأصول المشفرة، فلن تتمكن من الوصول إلى خدمة أمين المظالم المالية أو مخطط تعويض الخدمات المالية إذا ساءت الأمور".

في حين أن هيئة السلوك المالي لا تنظم العملات المشفرة مثل بيتكوين (BTC) أو إيثريوم (ETH)، فإن تفويضها يحكم تداول المشتقات، والذي يتضمن العقود الآجلة والخيارات. كذلك فإن الأصول الرقمية التي تعتبر أوراقًا مالية تقع أيضًا ضمن اختصاص هيئة السلوك المالي.

أوضحت باينانس هيكلها المؤسسي ردًا على هيئة السلوك المالي يوم الأحد. باينانس ماركتس ليميتد هي "كيان قانوني منفصل ولا تقدم أي منتجات أو خدمات عبر موقع باينانس.كوم"، حسبما غردت البورصة، مضيفة:

"إن إشعار هيئة السلوك المالي بالمملكة المتحدة ليس له تأثير مباشر على الخدمات المقدمة على http://Binance.com."

جاء قرار هيئة السلوك المالي بعد يوم واحد فقط من إعلان باينانس أنها ستخرج من سوق رئيسي آخر. إذ إن أمام المستخدمين في مقاطعة أونتاريو الكندية، التي تضم ١٥ مليون شخص، حتى نهاية العام لإغلاق جميع الصفقات النشطة.