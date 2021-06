عقود مايكرو بيتكوين الآجلة لبورصة شيكاغو التجارية تتجاوز مليون عقد مع نمو المضاربات المؤسسية

تام شمس - الأحد 27 يونيو 2021 08:55 مساءً - استمر التعرض المؤسسي للعملات المشفرة عبر المشتقات في النمو في الربع الثاني، حيث تلقى عقد بيتكوين (BTC) الصغير الذي أطلقته مجموعة بورصة شيكاغو التجارية زيادة كبيرة في أول شهرين من التداول.

منذ إطلاقها في ٣ مايو، تجاوزت عقود مايكرو بيتكوين الآجلة لشركة بورصة شيكاغو التجارية مليون عقد تم تداولها، حسبما أعلن سوق المشتقات في شيكاغو في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع. قال المدير التنفيذي في بورصة شيكاغو التجارية، تيم ماكورت، إن المنتج الجديد كان شائعًا بين المؤسسات والمتداولين اليوميين الذين يسعون للتحوط من مخاطر أسعار بيتكوين الفورية.

يبلغ حجم العقد المصغر ٠,١ بيتكوين، وهو عُشر حجم عملة بيتكوين واحدة. وبالمقارنة، فإن وحدة عقود بيتكوين الآجلة الرئيسية في بورصة شيكاغو التجارية هي ٥ بيتكوين.

وقد أوضح بروكس دودلي، الرئيس العالمي للأصول الرقمية في إي دي آند إف مان كابيتال ماركتس: "لقد رأينا حجمًا مؤسسيًا أكبر مما توقعنا، مما يدل على أن التوقيت كان مناسبًا لعقد بيتكوين أصغر حجمًا".

قللت المؤسسات من تعرضها طويل الأجل لبيتكوين والعملات المشفرة الأخرى خلال التصحيح الأخير، حيث بلغ إجمالي التدفقات الخارجة ٧٩ مليون دولار الأسبوع الماضي، وفقًا لبيانات كوين شيرز. في حالة بيتكوين، يتم جمع العملات التي تم تصفيتها حديثًا من قبل حاملي العقود طويلة الأجل الذين لا يزالون مقتنعين بالآفاق طويلة الأجل لاستثماراتهم.

يشير المزيد من النشاط في سوق المشتقات إلى أن المتداولين يقومون بالتحوط لصفقاتهم، ويتكهنون بالحركة الاتجاهية قصيرة الأجل لبيتكوين. على الرغم من أن تداول المشتقات قد زاد من التعرض المؤسسي لبيتكوين، فقد أصبح أيضًا مصدرًا للضغط لأصحاب العملات الفورية. فحسبما أفاد كوينتيليغراف، فإن انتهاء صلاحية عملات بيتكوين وإيثريوم (ETH) الذي بلغ ٦ مليارات دولار يوم الجمعة قد خلق احتكاكًا كبيرًا في السوق، حيث توقع بعض المتداولين تقلبات شديدة.

تم تداول سعر بيتكوين في الغالب بين ٣٠ ألف دولار و٣٥ ألف دولار الأسبوع الماضي. المصدر: كوينتيليغراف

تم الإبلاغ عن تقلبات عالية في النصف الأخير من الأسبوع، مع انخفاض سعر بيتكوين بنسبة ١٣,٦٪ من الذروة إلى القاع بين ٢٤-٢٦ يونيو.

