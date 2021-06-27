٣ أسباب وراء ارتفاع سعر كوانت (QNT) بنسبة ١٢٥٪ هذا الأسبوع

تام شمس - الأحد 27 يونيو 2021 05:41 صباحاً - تعد حالات الاستخدام في العالم الحقيقي والقيمة المقدمة مهمة عند تقييم الآفاق طويلة الأجل لمشروعات العملات المشفرة، وهذا صحيح بشكل خاص في الأسواق الهابطة عندما تكون المعنويات منخفضة واحتمالية حدوث سوق هابطة ممتدة أمرٌ واقعي.

أحد المشاريع التي اكتسبت زخمًا خلال الشهر الماضي على الرغم من الانكماش على مستوى السوق هو مشروع كوانت (QNT)، وهو مشروع يركز على قابلية التشغيل البيني مصمم لمساعدة الشركات على دمج وتشغيل تقنية السجلات الموزعة (DLT).

مخطط زوج كوانت مقابل تيثر على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

تُظهر البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو أنه بعد انخفاض قصير إلى ٤٤ دولارًا يوم ٢٢ يونيو حيث واجه سوق العملات المشفرة بالكامل عمليات بيع، ارتفع سعر QNT بأكثر من ١٢٥٪ ليحقق مستوى قياسيًا جديدًا عند ٩٩,١١ دولارًا يوم ٢٥ يونيو.

تأثير كوين بيز الكامل

كان التحول السريع في سعر QNT بعد التراجع يرجع في جزء كبير منه إلى إدراجه في كوين بيز برو، والذي بدأ في قبول عملياتالإيداع يوم ٢٣ يونيو.

بدأت حركة السعر لتوكن QNT في الانتعاش يوم ٢٤ يونيو حيث تم فتح التداول عبر أوامر محدودة على كوين بيز برو، وشهدت إضافتها إلى الجانب الأمامي من كوين بيز والتي تشمل تطبيقات أندرويد وآي أو إس يوم ٢٥ يونيو زيادة أخرى في حجم التداول وسعر التوكن.

نتيجة للزخم الناتج عن الإدراج الجديد، ارتفع متوسط ​​حجم التداول على مدار ٢٤ ساعة لشركة QNT يوم ٢٥ يونيو.

ترقيات البروتوكول تجذب الانتباه

قبل الإدراج على كوين بيز وبيعه في السوق، بدأ سعر QNT يكتسب زخمًا يوم ١٤ يونيو تقريبًا بعد إصدار تحديث تقني في منتصف العام يسمى أوفرليدجر ٢.٠. هذه هي السمة المميزة للمشروع "بوابة تكنولوجيا سجلات لامركزية توفر إمكانية التشغيل البيني عبر أنظمة وشبكات مختلفة وشبكات السجلات الموزعة"، وفقًا لموقع الويب الخاص بالمشروع.

كانت الإثارة بشأن التحديث تتزايد منذ أوائل يونيو كما يتضح من التقدير الذي تلقته كوانت من عدة مصادر حسنة السمعة بما في ذلك مزود البنية التحتية السحابية أوراكل وشبكة الخدمات الاحترافية ديلويت، والتي تضمنت المشروع في ترشيحاتها لجائزة فاينتك الأكثر تأاثيرًا لعام ٢٠٢١.

بيانات فورتكس™ تتحول إلى الاتجاه الصعودي قبل أحدث صعود لشركة كوانتيتي

بدأت بيانات فورتكس™ من كوينتيليغراف ماركتس برو في اكتشاف توقعات صعودية لكوانت يوم ٢٢ يونيو، قبل ارتفاع الأسعار الأخير.

تعتبر درجة فورتكس™، الحصرية لكوينتيليغراف، مقارنة حسابية لظروف السوق التاريخية والحالية المستمدة من مجموعة من نقاط البيانات بما في ذلك معنويات السوق وحجم التداول وحركات الأسعار الأخيرة ونشاط تويتر.

درجة فورتكس™ (باللون الأخضر) مقابل سعر QNT. المصدر: كوينتيليغراف ماركتس برو

كما هو موضح في المخطط البياني أعلاه، وصلت درجة فورتكس™ الخاصة بكوانت إلى درجة عالية بلغت ٧١ يوم ٢٢ يونيو حيث كان السوق في حالة بيع ثم تبعه ارتفاع في الأسعار بنسبة ١٢٥٪ خلال الأيام الثلاثة التالية.

سلطت خدمة نيوز كويك™ من كوينتيليغراف ماركتس برو أيضًا الضوء على إعلان إدراج كوين بيز يوم ٢٤ يونيو، والذي أعقبه زيادة بنسبة ٥٠٪ في سعر كوانت خلال اليومين التاليين.

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