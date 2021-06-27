باينانس توقف عملياتها في أونتاريو بعد الإجراءات التنظيمية الصارمة

تام شمس - الأحد 27 يونيو 2021 02:42 صباحاً - بعد إصدار التحذير من المنظمين اليابانيين يوم الجمعة، أعلنت باينانس في بيانٍ قصير أمس أنها ستتوقف عن تقديم الخدمات للمستخدمين الموجودين في أونتاريو.

حسبما ورد في بيان على موقع الويب الخاص بهم: "كجزء من جهودنا المستمرة للامتثال، قامت باينانس بتحديث شروط الاستخدام الخاصة بها لكي تنص على أن أونتاريو (كندا) أصبحت ولاية قضائية مقيدة، اعتبارًا من ٢٠٢١-٠٦-٢٦ الساعة ٣:٥٩:٥٩ صباحًا (بالتوقيت العالمي المنسق). للأسف، لم يعد بإمكان باينانس الاستمرار في خدمة المستخدمين المقيمين في أونتاريو. يُنصح المستخدمون المقيمون في أونتاريو باتخاذ تدابير فورية لإغلاق جميع المناصب النشطة بحلول ٣١ ديسمبر ٢٠٢١".

في الأسابيع الأخيرة، برزت أونتاريو كواحدة من أكثر الهيئات التنظيمية عداوةً للعملات المشفرة. في ١٩ أبريل، قدمت الهيئة التنظيمية نشرة اكتتاب جديدة ومتطلبات تسجيل لبورصات العملات المشفرة. أعلنت هيئة الأوراق المالية في أونتاريو الأسبوع الماضي أنها ستعقد جلسات استماع بخصوص "انتهاك" بورصة بايبيت للعملات المشفرة للقانون الكندي. بالإضافة إلى ذلك، اتخذت الجهة التنظيمية خطوات ضد شركتين مرتبطتين بكيوكوين في وقتٍ سابق من الشهر:

حيث كتبت هيئة الأوراق المالية في أونتاريو: "تقوم كيوكوين بتشغيل منصة تداول الأصول المشفرة غير المسجلة، وتشجّع سكان أونتاريو على استخدام المنصة، والسماح لسكان أونتاريو بتداول منتجات الأصول المشفرة التي هي أوراق مالية ومشتقات".

مع ذلك، لم يكن المنظمون في أونتاريو هم الوحيدون الذين ألقوا نظرة فاحصة على أنشطة باينانس داخل نطاق سلطتهم القضائية. فقد حذرت وكالة الخدمات المالية اليابانية (FSA) يوم الجمعة من أن باينانس قد تعمل في البلاد دون ترخيص. جاء التحذير على خلفية انتقاد محافظ بنك اليابان لعملة بيتكوين باعتبارها "أصل مضاربة" في وقتٍ سابق من العام.

قد يخف قلق مستخدمي باينانس اليابانيون والكنديون بالقلق بشأن انتهاء الخدمة في بلدانهم مع العلم أن التداول لبعض المستخدمين الأمريكيين استمر لعدة أشهر على موقع باينانس الرئيسي حتى بعد دعوات للمستخدمين بالانتقال إلى باينانس يو إس. بالإضافة إلى ذلك، اعترف الرئيس التنفيذي لشركة باينانس تشانغ بينغ زاو أن الأمريكيين وجدوا طرقًا "ذكية" للتحايل على السياج الجغرافي.