مسؤولٌ في الاحتياطي الفيدرالي: نمو العملة المستقرة "أسيّ'' ويستحق "الاهتمام"

تام شمس - السبت 26 يونيو 2021 09:55 مساءً - في حين أن العرض التقديمي الذي قدمه يوم أمس رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، إريك روزنغرين، قد خوف بعض أعضاء تويتر من فكرة التنظيم والرقابة، فقد يكون البنك المركزي يفكر ببساطة في المستقبل.

ففي عرض تقديمي بعنوان "الاستقرار المالي"، حدد روزنغرين عملة تيثر المستقرة بالاسم كجزء من ثلاثة "تحديات مختلفة للاستقرار المالي". وشملت التحديات المخاطر التي يتعرض لها سوق الإسكان، والحاجة إلى تسهيلات الإقراض الطارئة في أوقات الأزمات، و "الاضطرابات الدورية في أسواق الائتمان قصيرة الأجل"، حيث لوحظ أن تيثر هي أحد العوامل المسببة للاضطراب.

أشارت شريحة المتابعة إلى أن العملات المستقرة تنمو بسرعة في حجم السوق، وهي الآن تبلغ ٢٠٪ تقريبًا من إجمالي الأصول المُدارة لصناديق الاستثمار المشتركة في أسواق المال الرئيسية.

المصدر: bostonfed.org

قال روزنغرين في مقابلة مع ياهوفاينانس: "السبب الذي يجعلنا قلقين قليلًا بشأن العملة المستقرة هو أنها تنمو بسرعة كبيرة لذا هناك نمو هائل في العملة المستقرة". "[...] أعتقد أننا بحاجة إلى التفكير على نطاق أوسع بشأن ما يمكن أن يعطل أسواق الائتمان قصيرة الأجل بمرور الوقت، وبالتأكيد العملات المستقرة هي أحد العناصر."

في حين أن الرئيس التنفيذي لمجموعة أفانتي فاينانشيال "كيتلين لونغ"، قرعت ناقوس الخطر بأن هذا قد يكون نذيرًا لبنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يضع الأساس لإطار تنظيمي للعملات المستقرة، بدا أن روزنغرين في النهاية يتخذ وجهة نظر أكثر اعتدالًا.

حيث أشار روزنغرين إلى أن صعود العملات المستقرة لا يمثل تهديدًا لأسواق الائتمان بمفردها، ولكن بدلًا من ذلك يجب تقييمها من حيث المخاطر التي قد تشكلها إذا استمرت في النمو كقسم من أسواق الائتمان، وإلى أي درجة يمكن لبنك الاحتياطي الفيدرالي دعم الأسواق التي تهيمن عليها العملات المستقرة:

"أشعر بالقلق من أن سوق العملات المستقرة حاليًا، غير منظم إلى حد كبير مع نموه، وهو يصبح قطاعًا أكثر أهمية في اقتصادنا ونحن بحاجة إلى أن نتعامل بجدية مع ما يحدث عندما يهرب الناس من هذا النوع من الأدوات بسرعة كبيرة. ومثلما تسببت صناديق سوق المال في حدوث اضطراب سيء في أسواق الائتمان، أعتقد أن مشكلة الاستقرار المالي في المستقبل يمكن أن تحدث إذا لم نبدأ في التفكير بعناية فيما يحدث لأشياء مثل العملات المستقرة في المرة القادمة التي نواجه فيها صعوبة سيئة في السوق".

أشار روزنغرين أيضًا إلى أن "لدينا بالفعل عملة مستقرة واجهت صعوبات مالية الأسبوع الماضي"، لكنه رفض ذكر اسمها. بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من سؤاله مرتين من قبل المذيع بريان تشيونغ، رفض روزنغرين قول إذا ما كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيتدخل لـ "دعم" تيثر أو غيرها من العملات المستقرة إذا كانت تشكل خطرًا على أسواق الائتمان الأوسع.

ومع ذلك، أشار إلى أن دعم تيثر ودعم العملات المستقرة الأخرى "يبدو بشكل أساسي كمحفظة لصندوق سوق المال الرئيسي ولكن ربما يكون أكثر خطورة"، وبالتالي فإن ضخ السيولة في أسواق المال في أوقات الأزمات من شأنه أن يدعم تيثر أيضًا بشكل فعال.

كشفت تيثر لأول مرة في مارس عن ميزانيتها العمومية الاحتياطية الكاملة، وفي فبراير تسوية دعوى قضائية مع NYAG قالت إنها أبلغت بشكل غير صحيح عن الدرجة التي تم فيها دعم العملة المستقرة من خلال إصدار قانوني.