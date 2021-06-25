شركات العملات المشفرة تكافح لملء فرص العمل وسط توسع الصناعة

تام شمس - الجمعة 25 يونيو 2021 02:55 مساءً - يتسبب نقص المهارات بين القوى العاملة المتخصصة في العملات المشفرة في منافسة كبيرة بين الشركات لتأمين المواهب المناسبة لمنظماتهم.

ووفقًا لبلومبرغ، تجد شركات العملات المشفرة صعوبة إلى حدٍ ما في العثور على المرشحين المناسبين لملء فرص العمل حيث تتطلع هذه الشركات إلى توسيع عملياتها في جميع أنحاء العالم.

ولا تقتصر المنافسة على المرشحين المهرة وذوي الخبرة على العملات المشفرة ولكن أيضًا مع المؤسسات المالية القديمة التي تنشئ أقسامًا تركز على العملات المشفرة.

حتى قطاع التكنولوجيا المالية والخدمات التكنولوجية الأوسع نطاقًا يدخلان العملات المشفرة، مما يساهم في زيادة المنافسة على القوى العاملة المحدودة المتاحة. في شهر مايو، نشرت شركة آبل العملاقة للتكنولوجيا وظيفة شاغرة لمدير تطوير الأعمال للمدفوعات البديلة بما في ذلك العملات المشفرة.

وقد صرح نيل دوندون، مؤسس وكالة التوظيف كريبتو ركروت التي تركز على العملات المشفرة، إن الشركات تواجه صعوبات في مطابقة المتقدمين للوظائف. على الرغم من زيادة الاهتمام بفرص العمل في الصناعة، يُقال إن نقص المهارات يمثل مشكلة كبيرة.

تتطلب وظيفة أبل، على سبيل المثال، ١٠ سنوات من الخبرة، مع سجل حافل لمدة خمس سنوات على الأقل مع خدمات الدفع البديلة مثل العملة المشفرة.

ووفقًا لدوندون، فإن بعض الشركات تخفض التوقعات من حيث المهارات والخبرة، مضيفةً: