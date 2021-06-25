سعر ريبل سينخفض ​​إلى قيعان جديدة مقابل بيتكوين إذا تحقق نمط المخطط البياني الشهير هذا

تام شمس - الجمعة 25 يونيو 2021 02:55 مساءً - يمكن أن يؤدي توكن بلوكتشين ريبل الأصلي XRP إلى تأرجح سعر هبوطي كامل مقابل بيتكوين (BTC)، وفقًا لمؤشر فني كلاسيكي.

يتطور النمط، الذي يطلق عليه اسم الرأس والكتفين (H&S)، عندما يشكل أحد الأصول ثلاث قمم فوق خط أساس مشترك. القمم الخارجية، المعروفة باسم الأكتاف، قريبة في الارتفاع، بينما القمم الوسطى، التي تسمى الرأس، هي الأعلى.

ويكتمل نموذج الرأس والكتفين عندما ينكسر الأصل أسفل دعم خطوط الأساس، بأحجام كبيرة، مما يؤكد الاختراق السلبي. يعمل ما يسمى بخط العنق أيضًا كنقطة دخول الأكثر شيوعًا للمتداولين الهابطين حيث يستهدفون مستويات هبوط أعمق. وعلى الرغم من أنه ليس في كل مرة، فإن هدف الربح لنمط الرأس والكتفين يكون مساويًا للمسافة بين أعلى نقطة للنموذج وخط العنق.

أدنى مستوى على الإطلاق يقترب

يرى بيتر براندت، الرئيس التنفيذي لشركة فاكتور إل إل سي، وهي شركة تجارية عالمية أسسها في عام ١٩٨٠، أن زوج ريبل مقابل بيتكوين يرسم نمط رأس وكتفين. في تغريدة نُشرت في وقت مبكر من يوم الجمعة، أثار براندت التكهنات بأن المؤشر الهبوطي قد يدفع توكن ريبل إلى التحول إلى "موجة مدية" مقابل بيتكوين. وأضاف المتداول المخضرم:

"إن استكمال [نمط الرأس والكتفين] سيحدد هدف [زوج ريبل مقابل بيتكوين] عند أدنى مستوياته على الإطلاق."

ريبل تهبط إلى ما دون خط عنق الرأس والكتفين بأحجام قوية. المصدر: تريدينغ فيو، بيتر براندت

تبلغ المسافة الإجمالية بين قمة نمط الرأس والكتفين وخطوط الأساس الخاصة به حوالي ١٧٩٤ ساتوشي. وفي الوقت نفسه، يتزامن دعم خط العنق مع ٢١٢٠ ساتوشي. لذلك، فإن هدف الربح في حالة زوج ريبل مقابل بيتكوين هو (٢١٢٠-١٧٩٤)، أي ٣٢٦ ساتوشي.

مستويات الدعم في المستقبل

ولكن مع اقتراب زوج ريبل مقابل بيتكوين من مستوياته المنخفضة القياسية، سيظل الزوج بحاجة إلى المرور عبر سلسلة من مستويات الدعم القوية.

توكن XRP يختبر المتوسط ​​المتحرك البسيط على مدى ٢٠٠ يوم باعتباره خط الدعم الأول. المصدر: تريدينغ فيو.كوم

ارتد سعر صرف زوج ريبل مقابل بيتكوين عن دعمه للمتوسط المتحرك البسيط على مدى ٢٠٠ يوم (موجة الزعفران) عند ١٦٩٦ ساتوشي. إذا استمر الزوج فوق الموجة، فإن احتمال إعادة اختبار خط العنق لنموذج الرأس والكتفين حول ٢١٢٠ ساتوشي مرتفع. وفي الوقت نفسه، فإن الإغلاق فوق ٢١٢٠ ساتوشي من شأنه أن يبطل هيكل الرأس والكتفين.

من ناحية أخرى، فإن كسر أقل من المتوسط ​​المتحرك البسيط على مدى ٢٠٠ يوم يعرض زوج ريبل مقابل بيتكوين لخط الدعم التالي بالقرب من ١٥٥٥ ساتوشي. كان للمستوى دور فعال في دفع الزوج للأعلى بأكثر من ١٧٠٪ في نوفمبر ٢٠٢٠. ومع ذلك، يُظهر حجم التداول الخاص به نشاط تداول أضعف في التاريخ الحديث، مما يزيد من احتمالات أنه لن يكون قادرًا على التعامل مع أحجام البيع القوية مع تسارع اختراق نموذج الرأس والكتفين.

يقع خط الدفاع الأخير، وفقًا لمؤشر فوليوم بروفايل، عند ٨٤٧ ساتوشي، أي أكثر من مرتين فوق هدف ربح نموذج الرأس والكتفين البالغ ٣٢٦ ساتوشي.

سعر ريبل مقابل الدولار

مقابل الدولار الأمريكي، واصل توكن ريبل اتجاهه هبوطيًا في نمط القناة الهابطة الذي مضى عليه أشهر، بينما يعد بفرص صعودية على المدى القصير.

توكن XRP يرتد من دعم القناة الهابطة السفلي في ٢٢ يونيو. المصدر: تريدينغ فيو.كوم

ارتد زوج ريبل مقابل الدولار بنسبة تصل إلى ٤٤,٥٣٪ بعد اختبار خط اتجاه دعم القناة يوم ٢٢ يونيو. وقد أدى تحرك الزوج صعودًا إلى اختبار ٠,٦٩ دولار أمريكي كمقاومة مؤقتة حيث استهدف الثيران دفعة ممتدة نحو ٠,٧٨ دولار.

كان المستوى ٠,٦٩ دولار بمثابة مقاومة بين نوفمبر ٢٠٢٠ وأبريل ٢٠٢١. وفي الوقت نفسه، توقف زوج ريبل مقابل الدولار عن توسيع تحيزه الهبوطي طوال مايو ٢٠٢١.

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