المنتخب البرتغالي لكرة القدم يُطلق توكن للمشجعين مع سوسيوس

عقدت منصة تشيليز الرياضية القائمة على بلوكتشين شراكة مع الاتحاد البرتغالي لكرة القدم لإصدار توكنات المشجعين على سوسيوس.

ففي إعلان يوم الخميس من سوسيوس، قالت المنصة إنها ستقوم بإسقاط التوكنات لفريق كرة القدم البرتغالي، المعروف أيضًا باسم A Seleção أو "التحديد"، في غضون الأيام القليلة المقبلة للجماهير المحلية. كما هو الحال مع الامتيازات الرياضية المرمّزة سابقًا، يتم سك المقتنيات الرقمية على تشيليز بلوكتشين وتسمح لحاملي التوكنات بالتصويت في استطلاعات الرأي وكسب مكافآت VIP.

حيث قال رئيس التسويق في الاتحاد البرتغالي لكرة القدم نونو مورا: "سيتيح لنا إطلاق توكن المشجعين $POR إنشاء طرق جديدة للوصول إلى داعمينا والتفاعل معهم بطرق جديدة ومبتكرة." "سيخلق هذا فرصًا جديدة لإشراك المعجبين مع الفريق البرتغالي بشكل لم يسبق له مثيل، مما يوفر لهم مزايا وتجارب ومكافآت حصرية."

في حين أقامت تشيليز شراكات مع أسماء كبرى في مجال الرياضة لإصدار توكنات المشجعين من خلال سوسيوس ، يبدو أن شركات العملات المشفرة وبلوكتشين تتنافس على توقيع اتفاقيات ترخيص مع الامتيازات الرياضية في جميع أنحاء أوروبا والعالم. في وقتٍ سابق من هذا الشهر، أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أنه سيطلق التوكنات الرسمية غير القابلة للإتلاف للاعبين مع لعبة كرة القدم الخيالية "سورير" القائمة على بلوكتشين.