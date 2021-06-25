سوشي سواب تخطط لنشر مجموعة كاملة من منتجات سوشي على بلوكتشين هارموني

تام شمس - الجمعة 25 يونيو 2021 02:42 صباحاً - مع اقتراب بلوكتشين هارموني من الذكرى السنوية الثانية لإطلاق شبكتها الرئيسية، ستنشر بورصة سوشي سواب اللامركزية منتجات سوشي المتعلقة بالمكافآت وتوليد العائدات.

ففي إعلان صدر يوم الخميس من سوشي، قال المشروع إنه سيشارك مع هارموني لتقديم مكافآت تعدين السيولة لسوشي، ومكافآت اقتراض وإقراض كاشي، وتحديات هاكاثون الخاصة بسوشي، ومنتجات أخرى. في إطار هدف هارموني للوصول إلى ١٠ مليارات شخص، سترعى هاكاثون بقيمة مليون دولار مع سوشي يضم أربعة تحديات، مع تفاصيل إضافية قادمة في يوليو.

قال ستيفن تسي، مؤسس شركة هارموني: "نعتقد أن هذه الشراكة مع سوشي هي مجرد بداية لجلب ملايين الأشخاص إلى التمويل اللامركزي". "مع نضوج شبكتنا الرئيسية، نعمل على إعداد المزيد من أساسيات التمويل اللامركزي الأساسية التي ستتيح الوصول إلى العديد من المجتمعات الجديدة."

كجزء من الشراكة، تشمل المنتجات سوشي التي تنشر حملة تعدين السيولة على هارموني، مع ١ مليون دولار في مكافآت ونسين (ONE) ومليون دولار في مكافآت 1SUSHI المتاحة على مدى ١٢ شهرًا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمزودي السيولة في مجموعة ون/ إيثريوم من سوشي أن يكسبوا مكافآت سوشي وفقًا لحملة ونسين الخاصة ببلوكتشين.

كما ستوفر منصة الإقراض كاشي من سوشي للمستخدمين ٢ مليون دولار مكافآت عائد على أصولهم من خلال بنتوبوكس على هارموني.